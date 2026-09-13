Дата презентации и основные характеристики флагмана Honor Magic 9

·38·Технологии
Дата презентации и основные характеристики флагмана Honor Magic 9

Известный китайский бренд Honor готовится к представлению своих флагманских устройств нового поколения. Согласно данным иксбт.ком, новая линейка смартфонов Honor Magic 9 будет официально представлена 28 сентября текущего года. За две недели до презентации авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл технические характеристики базовой модели. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Одной из самых примечательных особенностей нового устройства является его экран. Смартфон будет оснащен компактным плоским дисплеем диагональю 6,37 дюйма. Этот экран поддерживает разрешение 1,5К, а под ним расположен современный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Возможности камер и передовые сенсоры

Основное внимание привлекает оптическая составляющая. По данным инсайдера, базовая модель получит основной сенсор оптического формата 1/1,4 дюйма с разрешением 200 Мп. Его дополнят 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, а также перископический модуль с оптическим зумом и 200-мегапиксельным датчиком формата 1/1,56 дюйма.

Эти показатели означают значительный скачок по сравнению с предыдущим поколением. В частности, в прошлогодней модели Магик 8 использовались 50-мегапиксельные основная и широкоугольная камеры, а также 64-мегапиксельный телефотомодуль. Таким образом, компания Honor впервые в своей истории устанавливает в базовую серию смартфонов два крупных 200-мегапиксельных датчика.

Источник питания и производительность

Ожидается, что энергообеспечение смартфона также будет на высоком уровне. Согласно источнику, новое устройство будет оснащено впечатляющим аккумулятором емкостью «на уровне 8000 mAh». Это отличный показатель для флагмана в компактном корпусе.

Что касается аппаратной части, здесь есть свои особенности. По информации Digital Chat Station, базовая модель Магик 9 будет работать на базе процессора Snapdragon 8 Элите Ген 5, использовавшегося в предыдущем поколении. Новейший чип Snapdragon 8 Элите Экстреме Ген 6, как ожидается, достанется только более крупной и дорогой версии Магик 9 Pro Max.

Напомним, что этот инсайдер ранее одним из первых точно сообщил характеристики флагманов Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung, а процессор Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Элите.

HonorСмартфонSnapdragonТехнологииНовости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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