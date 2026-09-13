«Сумасшедший камбэк в Риме и дубль за 2 минуты!»: «Милан» ушел от поражения со счета 0:2

4-й тур итальянской Серии А подарил любителям европейского футбола поистине драматичное противостояние, неожиданные тактические повороты и настоящее шоу голов. На знаменитом римском стадионе «Стадио Олимпико» «Лацио» принял своего гранд-соперника — «Милан». Первый тайм полностью прошел под контролем столичных «орлов»: голы Канчельери и Нослина обеспечили римлянам комфортное преимущество 2:0. Однако резкая ротация, проведенная наставником «россонери» в перерыве, кардинально изменила ситуацию на поле. Вышедший на замену во втором тайме Морейра всего за 120 секунд (65-я и 67-я минуты) дважды поразил ворота соперника и стал спасителем для миланцев. Эта боевая ничья со счетом 2:2 вывела «Лацио» на первое место в турнирной таблице Серии А с 10 очками. Так почему же «Лацио», полностью доминировавший в первом тайме, упустил победу, какими изменениями тренерский штаб «Милана» спас исход матча и как выглядит чемпионская гонка в чемпионате Италии?

Первый тайм — доминирование «Лацио»: голы на 10-й и 39-й минутах

Первые 45 минут встречи запомнились безупречной игрой римлян:

Быстрый гол Канчельери: Уже на 10-й минуте матча Маттео Канчельери проявил расторопность, поразил ворота, защищаемые Майком Меньяном, и вывел «Лацио» вперед;

Второй мяч от Нослина: На 39-й минуте Тиджани Нослин успешно завершил атаку хозяев, доведя счет до 2:0;

Беспомощность «Милана»: В первом тайме «россонери» не смогли справиться с быстрыми фланговыми атаками соперника ни в центре поля, ни в обороне, и у болельщиков могло сложиться впечатление, что сегодня команда потерпит крупное поражение.

3 изменения в перерыве и 120-секундное чудо Морейры

На второй тайм «Милан» вышел совсем с другим настроем и новыми силами:

Три смелые перестановки: В перерыве вместо Модрича вышел Муса, вместо Лофтус-Чика — Пулишич, а вместо Эступиньяна — Морейра;

Шок на 65-й и 67-й минутах: Именно вышедший со скамейки запасных Морейра стал героем матча — сократив отставание в счете на 65-й минуте, уже через две минуты, на 67-й, он оформил дубль и восстановил равновесие (2:2);

Желтые карточки и битва нервов: Концовка игры изобиловала жесткими фолами — Белахьяне и Дзакканьи («Лацио»), а также Пулишич, Павлович и Хила («Милан») были наказаны желтыми карточками арбитра.

Составы команд и тактические выборы

Основные и запасные силы, вышедшие на поле в этом центральном матче:

«Лацио»: Мандас, Флориани (Лаццари, 84), Шутало, Провстгар, Тавареш, Фраттези, Белахьяне, Канчельери (Исаксен, 58), Тейлор (Гудмюндссон, 74), Нослин (Пинамонти, 58), Дзакканьи;

«Милан»: Меньян, Хила, де Винтер, Павлович, Чуквуэзе, Модрич (Муса, 46), Рабио, Лофтус-Чик (Пулишич, 46), Эступиньян (Морейра, 46), Сиссе (Хатчинсон, 77), Рамуш (Камарда, 85).

Положение в турнирной таблице: «Лацио» на вершине, «Милан» в топ-4

Боевая ничья на «Олимпико» закрепила расклад сил в лидирующей группе чемпионата Италии:

«Лацио» — лидер Серии А: Столичный клуб после 4 туров набрал 10 очков и единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии;

«Милан» на 4-м месте: Героически отыгравшись со счета 0:2, миланцы с 8 очками занимают 4-ю строчку;

Интрига сезона нарастает: Обе команды доказали, что входят в число претендентов на чемпионство — атакующий потенциал «Лацио» и сильная воля «Милана» свидетельствуют о том, что в этом сезоне нас ждет бескомпромиссная борьба.

Эти напряженные 90 минут в Риме в очередной раз доказали, что нынешний сезон Серии А станет одним из самых неожиданных и непредсказуемых за последние годы.

А как считаете вы, сможет ли «Лацио» долго удерживать лидерство в турнирной таблице, или проявивший характер «Милан» станет главным фаворитом в борьбе за скудетто? Должен ли Морейра, оформивший дубль после выхода на замену всего за две минуты, завоевать прочное место в основном составе в следующих матчах? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим горячим анализом итальянского футбола со всеми любителями и друзьями из мира Серии А!