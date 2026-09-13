Бывший министр обвиняется в мошенничестве: экс-глава Минсвязи России объявлен в международный розыск

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Бывший министр обвиняется в мошенничестве: экс-глава Минсвязи России объявлен в международный розыск

В политических и финансовых кругах России разразился очередной масштабный коррупционный скандал. МВД Российской Федерации официально объявило в розыск бывшего министра связи и массовых коммуникаций страны Николая Никифорова. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД, в отношении бывшего высокопоставленного чиновника выдвинуты тяжкие обвинения по статьям о создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, экс-министр был одним из главных основателей известной финансовой пирамиды «Финико», обманувшей тысячи людей. Бывший министр, скрывающийся сейчас за границей, и его сообщники подозреваются в выводе за рубеж через теневые схемы около 5 миллиардов рублей, собранных с граждан. Как работала эта схема, оставившая ни с чем около 8 тысяч человек, при чем здесь компания «Иннополис Архитект» и какое наказание ждет Никифорова, прошедшего путь от министерского кресла до бегства?

Розыск в базе МВД: две тяжкие статьи

Российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело против бывшего федерального министра:

  • Объявлен официальный розыск: МВД России внесло Николая Никифорова в список разыскиваемых лиц;

  • Создание преступного сообщества: Ему предъявлено обвинение по статье 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем);

  • Мошенничество в особо крупном размере: Также он подозревается по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере);

  • Убежище в ОАЭ: После ухода с министерского поста в 2018 году Никифоров покинул Россию и, по имеющимся данным, в настоящее время проживает в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Пирамида «Финико» и хищение 5 миллиардов рублей

Масштабы финансовой схемы, вскрытой в ходе следственных действий, поражают:

  • Теневой основатель «Финико»: Следственные органы называют Николая Никифорова одним из основателей финансовой пирамиды «Финико», сломавшей жизни тысяч людей;

  • Ложные обещания 25% годовых: Мошенники входили в доверие к людям, обещая гарантированный доход до 25% годовых;

  • 8 тысяч пострадавших: В ходе официального следствия почти 8 000 человек были признаны жертвами этого мошенничества;

  • Ущерб в 5 миллиардов рублей: По предварительной оценке МВД, общая сумма средств, присвоенных и похищенных пирамидой, составляет около 5 миллиардов рублей.

Отмывание денег: следы «Иннополис Архитект»

Следователи раскрыли пути вывода финансовых потоков пирамиды за рубеж:

  • Капитал, выведенный за границу: Средства, собранные «Финико» с вкладчиков, переводились на зарубежные счета;

  • Помощь компании «Иннополис Архитект»: Установлено, что посредником при выводе денег за границу выступала фирма «Иннополис Архитект»;

  • Роль дизайнера Тухватуллина: Генеральным директором и совладельцем данной компании является известный дизайнер Азат Тухватуллин;

  • 6 лет на посту министра: Николай Никифоров возглавлял Министерство связи и массовых коммуникаций России с 21 мая 2012 года по 8 мая 2018 года, будучи в свое время самым молодым министром в истории страны.

Тот факт, что бывший федеральный министр, некогда отвечавший за цифровое будущее России, сегодня стал криминальной фигурой в международном розыске, демонстрирует, насколько глубоко проникли финансовые махинации. Теперь вопрос экстрадиции экс-министра из ОАЭ станет главным испытанием для следствия.

Как вы считаете, какие механизмы необходимы, чтобы остановить участие высокопоставленных чиновников в финансовых пирамидах? Почему люди до сих пор верят в схемы, обещающие «чудесные» 25% годовых? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим важным аналитическим материалом о финансовой безопасности со своими близкими!

Николай НикифоровFinikoИннополис АрхитектОбъединенные Арабские ЭмиратыРозыск
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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