Центральный поединок 8-го тура швейцарской Суперлиги подарил болельщикам настоящий накал европейского футбола и неповторимый драматизм. В бескомпромиссной борьбе за верхние строчки турнирной таблицы клуб «Лугано» принимал на своем поле многократного чемпиона страны «Янг Бойз». Узбекские любители футбола больше всего радовались тому, что защитник нашей национальной сборной Бехруз Каримов вышел в основном составе и вплоть до финального свистка судьи — все 90 минут — надежно действовал в центре и на фланге обороны. Боевая ничья со счетом 2:2, завершившаяся четырьмя голами, неожиданными поворотами счета и спасательным мячом на 80-й минуте, закрепила «Лугано» в статусе единоличного лидера турнирной таблицы. Что же произошло на поле, как Бехруз Каримов и его команда ушли от поражения и почему шансы «Лугано» на чемпионство резко возросли?

Быстрый гол на 2-й минуте и страшный камбэк «Янг Бойз»

Встреча с первых же секунд началась под знаком зрелищных и быстрых атак:

молниеносный гол дос Сантоса: едва минула 2-я минута матча, как дос Сантос поразил ворота гостей, выведя «Лугано» вперед;

ответ Эссенде и Фаснахта: не сникший от быстрого гола «Янг Бойз» усилил давление — на 28-й минуте Эссенде восстановил равновесие, а в последние мгновения первого тайма (45-я минута) опытный Фаснахт забил гол и вывел гостей на перерыв ведя в счете;

Травма вратаря: хозяева еще в перерыве пошли на вынужденную замену — вместо основного голкипера фон Балльмоса на поле вышел Гебхардт.

Спасение на 80-й минуте: «золотой» удар Аети

Проведенная тренерским штабом во втором тайме ротация принесла свои плоды:

Выход на поле в роли джокера: наставник «Лугано» на 67-й минуте выпустил Аети вместо защитника Маи в качестве усиления атакующей мощи;

Гол на 80-й минуте: вышедший на замену Аети спустя 13 минут, на 80-й минуте, точно поразил ворота соперника и сделал счет 2:2;

Бескомпромиссные последние минуты: хотя в оставшейся части игры обе команды проводили одну опасную атаку за другой, чтобы вырвать победу, счет остался неизменным.

Бехруз Каримов в строю все 90 минут: высокое доверие к защитнику сборной

Надежные действия узбекского легионера на поле стали важным фундаментом для завоевания командой очков:

Полнаяигровая практика: Каримов стабильно отыграл 90 минут в непрерывном прессинге и единоборствах против сильнейших нападающих Швейцарии;

Опыт элитного уровня: то, что он провел весь столь тяжелый матч против такого гранда, регулярно выступающего в Лиге чемпионов, как «Янг Бойз», свидетельствует о том, что узбекский футболист полностью адаптировался к европейскому футболу;

Состав «Лугано»: фон Балльмос (Гебхардт, 46), Пападопулос, Маи (Аети, 67), Делькруа, КАРИМОВ, Бислими, Гргич, дос Сантос, Чиминьяни, Штеффен, Монкада (Эспиноса, 89).

На вершине турнирной таблицы: абсолютный лидер с матчем в запасе!

Эта боевая ничья еще больше укрепила позиции «Лугано» в чемпионской гонке:

1-е место с 19 очками: «Лугано», набрав 19 очков после 8 туров, единолично лидирует на самой верхней строчке турнирной таблицы;

«Янг Бойз» отстает на 3 очка: у главного конкурента, «Янг Бойз», в активе 16 очков, они идут на втором месте;

Большое преимущество: Самое главное, что у команды Бехруза Каримова есть еще один матч в запасе, что дает «Лугано» возможность еще больше увеличить отрыв.

Бехруз Каримов и его клуб, достойно защищающие честь узбекского футбола на зеленых полях Швейцарии, уверенно шагают к чемпионству. Если команда сохранит этот темп, по итогам сезона наш соотечественник может стать обладателем золотых медалей чемпионата Европы.

А как вы думаете, сможет ли оборона «Лугано» во главе с Бехрузом Каримовым в этом сезоне обойти таких гигантов, как «Янг Бойз» и «Базель», и завоевать чемпионство Швейцарии? Какую новую силу придаст обороне нашей национальной сборной столь яркая игра нашего легионера на европейских полях? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом успешной игры узбекского легионера со всеми любителями футбола и друзьями!