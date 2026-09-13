В Турции 91-летний аксакал потратил все свое имущество на строительство мечети и стал примером для всех!

91-летний Ахмет Кёсе, проживающий в селе Озанчик провинции Аксарай в Турции, попросил своих детей вернуться в село, жить вместе с ним и заботиться о нем. Однако никто из его 7 детей не согласился на предложение отца.

Ахмет Кёсе предлагал детям вернуться в село и жить вместе. Он даже говорил, что все его имущество достанется им. Но никто из детей не принял это предложение.

После этого аксакал решил продать принадлежащие ему земли еще при жизни и направить вырученные средства на благие дела. На средства от продажи имущества аксакал построил в своем родном селе мечеть, названную его именем.

В интервью местным СМИ он объяснил свое решение следующим образом:

«Я сказал своим детям: приезжайте, все мое имущество будет вашим, но они не согласились». По словам Ахмета Кёсе, дети все равно могли продать земли после его смерти.

Поэтому он распорядился своим имуществом при жизни, направив средства на строительство мечети.

«Поэтому я продал их, пока жив, и сделал запас для своего загробного мира», — подчеркнул аксакал.

Это событие осветили турецкое информационное агентство «Анадолу» и другие местные СМИ.