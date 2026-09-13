«Это было бы фантастически!»: Трамп высказался за объединение Ирландии и Северной Ирландии

·34·Мир
«Это было бы фантастически!»: Трамп высказался за объединение Ирландии и Северной Ирландии

Прозвучало громкое геополитическое заявление, способное нанести серьезный удар по традиционным «особым союзническим» отношениям между США и Великобританией. Глава Белого дома Дональд Трамп открыто заявил о своей поддержке объединения Северной Ирландии, входящей в состав Великобритании, и независимой Республики Ирландия в единое государство. На встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине Трамп назвал такое историческое воссоединение «фантастической перспективой», подчеркнув, что этот процесс рано или поздно все равно произойдет. Эта позиция, напрямую затрагивающая вопрос территориальной целостности Британии, вызвала большой резонанс в международной дипломатии, несмотря на резкое сопротивление официального Лондона. Что стоит за неожиданной репликой Трампа в Дублине, как отреагировал Лондон и может ли вновь разгореться «ирландский конфликт», остановленный Белфастским соглашением 1998 года?

«Это все равно произойдет»: резкие высказывания Трампа в Дублине

Президент США открыто изложил свои взгляды на объединение двух Ирландий перед журналистами:

  • «Фантастическое объединение»: «Я не хочу создавать проблем, но скажу вам, что очень хотел бы увидеть их объединение. Это в конечном итоге произойдет… Думаю, это было бы фантастически», — не скрывал своего желания Трамп;

  • Посягательство на британский суверенитет: Президент ничуть не смутился тем, что высказывается против территориальной целостности Британии, и хладнокровно прокомментировал, что в Лондоне, возможно, «есть что сказать по этому поводу»;

  • Встреча с премьер-министром Ирландии: Эти резонансные мысли прозвучали во время официальных переговоров Трампа с премьер-министром Республики Ирландия Михолом Мартином в Дублине.

Открытая конфронтация с Лондоном: референдум на повестке дня?

Заявление Трампа стало прямым ответом на жесткую позицию британского премьер-министра:

  • Против отказа Бернэма: Эти слова Трампа прозвучали в полном противоречии с недавним официальным заявлением британского премьер-министра Энди Бернэма — Бернэм подчеркивал, что референдум о выходе Северной Ирландии из состава Королевства «не стоит на повестке дня»;

  • Нормы Белфастского соглашения 1998 года: Согласно условиям исторического соглашения, положившего конец трем десятилетиям кровавых столкновений и волне террора, референдум об отделении Северной Ирландии может быть проведен только по решению британского правительства;

  • Раскол в настроениях населения: Хотя многие соцопросы показывают, что большинство жителей региона по-прежнему предпочитают оставаться в составе Великобритании, ситуация остается сложной.

Последствия Брексит и возрождение «ирландского вопроса»

Выход Великобритании из Европейского союза (Брексит) вновь обострил этот давний спор:

  • Сторонников разрыва связей с Лондоном стало больше: После выхода Великобритании из ЕС в Белфасте значительно возросло число желающих разорвать связи с Лондоном и объединиться с Республикой Ирландия, являющейся членом ЕС;

  • Экономические и таможенные барьеры: Морской таможенный контроль между Великобританией и Северной Ирландией усиливает недовольство среди местного населения и бизнес-элиты;

  • Фактор Трампа и глобальная дипломатия: Открытая поддержка главой США такой чувствительной темы может еще больше воодушевить националистические круги в Северной Ирландии и спровоцировать серьезный кризис во внутренней политике Британии.

Это заявление Дональда Трампа поставило под удар не только хрупкие отношения между Великобританией и Ирландией, но и альянс Вашингтона и Лондона. Идея «Единой Ирландии» теперь звучит не только из уст местных политиков, но и главы Белого дома.

Как вы считаете, является ли призыв Дональда Трампа к объединению Северной Ирландии с независимой Ирландией открытым вмешательством во внутренние дела союзного государства или требованием восстановления исторической справедливости? Верите ли вы, что Северная Ирландия в конечном итоге отделится от Великобритании? Делитесь своими мыслями в комментариях и делитесь этим анализом неожиданного геополитического поворота в мировой политике со всеми любителями аналитики и своими друзьями!

Дональд ТрампСеверная ИрландияБелфастское соглашениеБрекситИрландия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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