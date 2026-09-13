БРИКС отказался от идеи единой валюты: ключевые решения саммита в Дели

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БРИКС отказался от идеи единой валюты: ключевые решения саммита в Дели

По итогам 18-го саммита БРИКС, прошедшего в центре «Бхарат Мандапам» в Нью-Дели (Индия), была принята Нью-Делийская декларация, состоящая из 140 пунктов.

Одной из самых обсуждаемых тем саммита стали предположения о введении единой валюты блока, на которых был официально поставлен крест. Секретарь МИД Индии Судхакар Далела на брифинге в Нью-Дели подтвердил, что альянс не рассматривает вопрос создания общей единой денежной единицы.

Основной акцент был сделан не на единой искусственной валюте, а на прямом использовании национальных валют каждой страны во взаимной торговле и инвестициях. Для этого разрабатываются альтернативные механизмы транзакций, обеспечивающие быстрые, дешевые и безопасные международные платежи.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем выступлении подчеркнул, что международные институты, созданные в середине КсКс века — ООН, Совет Безопасности, МВФ и Всемирный банк — не отражают реалии сегодняшнего дня, и призвал к проведению всеобъемлющих реформ с учетом интересов развивающихся стран («Глобальный Юг»).

Также в декларации были одобрены инициативы по скорейшему восстановлению работы Апелляционного органа ВТО по разрешению споров, ограничению односторонних санкций и протекционистских тарифов, расширению финансирования инфраструктурных проектов в национальных валютах через Новый банк развития (банк БРИКС) под руководством Дилмы Руссефф, а также запуску «Зерновой биржи БРИКС».

Данные решения имеют важное значение и для Узбекистана с точки зрения внешней торговли без ограничений третьих сторон, проведения расчетов с основными партнерами напрямую в национальных валютах и расширения возможностей альтернативных логистических коридоров.

В 2027 году председательство в БРИКС перейдет к Китаю, и 19-й саммит пройдет в Пекине.

БРИКСНью-ДелиНарендра МодиЭкономикаГеополитика
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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