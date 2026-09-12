Организация БРИКС, претендующая на формирование многополярного миропорядка, опубликовала одно из своих важнейших политических заявлений по вопросам мировой экономики и безопасности. По итогам саммита БРИКС, прошедшего в Нью-Дели (Индия), главы государств единогласно одобрили совместную декларацию.

Согласно сообщению влиятельного индийского телеканала НДТВ, в документе выдвинуты жесткие требования об отмене односторонних тарифов, ограничений и незаконных вторичных санкций, дестабилизирующих мировую торговлю. Также члены блока пришли к единому мнению по разработке механизмов международных трансграничных платежей, усилению использования национальных валют вместо доллара и предотвращению ядерных рисков.

Какие еще стратегические направления были определены в Нью-Делийской декларации, как новые финансовые планы БРИКС повлияют на мировые рынки и как организация намерена поддерживать роль ООН?

«Отменить вторичные санкции!»: Резкий протест против торговых барьеров и тарифов

В принятой совместной декларации особое внимание было уделено нарушениям правил международной торговли:

Противодействие нарушениям правил ВТО: Страны БРИКС выразили серьезную обеспокоенность ростом числа односторонних тарифов и нетарифных мер, которые искусственно искажают торговлю и противоречат нормам Всемирной торговой организации (ВТО);

Призыв против санкций: Участники саммита призвали к полной отмене односторонних и вторичных санкций, которые парализуют глобальные цепочки поставок;

Бесперебойные цепочки поставок: В документе подчеркнута необходимость расширения сотрудничества для обеспечения беспрепятственного потока мировой торговли, систем поставок продукции и, самое главное, стабильности поставок энергетических ресурсов.

Система, независимая от доллара: Национальные валюты и трансграничные платежи

Наиболее резонансные финансовые решения саммита были направлены на ограничение долларовой монополии:

Торговля в национальных валютах: Страны БРИКС подтвердили, что будут последовательно работать над расширением масштабов использования своих национальных валют во взаимных расчетах;

Независимые платежные механизмы: Закреплены планы по созданию безопасных трансграничных платежных механизмов с целью снижения зависимости от западных финансовых систем (включая ограничения СВИФТ);

Глобальный финансовый суверенитет: Эта инициатива направлена на создание независимого финансового щита не только для членов БРИКС, но и для десятков развивающихся стран, желающих присоединиться к блоку.

Ядерная угроза, конфликты и мандат ООН: Стандарты безопасности

В Нью-Дели был определен ряд важных принципов международной безопасности:

Устранение коренных причин конфликтов: В документе отмечено, что предотвращение войн и конфликтов в мире возможно только путем устранения их первопричин;

Растущая ядерная угроза: Лидеры выразили обеспокоенность ростом ядерной угрозы и риска геополитических столкновений;

Гарантии во время вооруженных конфликтов: Подчеркнуто, что даже в случае вооруженных конфликтов должны всегда безусловно соблюдаться гарантии ядерной безопасности и защиты окружающей среды;

Культурное наследие и поддержка ООН: Достигнута договоренность о принятии мер против уничтожения и незаконного оборота культурных ценностей в зонах военных действий, а также о полной поддержке выполнения глобального мандата ООН.

Саммит в Нью-Дели показал, что блок БРИКС превращается не просто в экономический клуб, а в геополитический полюс, способный писать новые правила международных отношений.

Как вы считаете, сможет ли переход стран БРИКС на национальные валюты и запуск новых трансграничных платежных систем положить конец гегемонии доллара США? Насколько эффективной будет эта единая позиция БРИКС в прекращении глобальных конфликтов? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим анализом исторического поворота в мировой геополитике со всеми друзьями и любителями аналитики!