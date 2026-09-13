Лисандро Мартинес поделился мыслями перед дерби против Эрлинга Холанда

·26·Спорт
Лисандро Мартинес поделился мыслями перед дерби против Эрлинга Холанда

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес высказался о предстоящем противостоянии с Эрлингом Холандом перед важным дерби против «Манчестер Сити» в рамках Английской Премьер-лиги. Как сообщает Goal.com, аргентинский футболист подчеркнул, что не собирается ограничиваться прошлыми успехами в матчах против нападающего соперника, и отметил, что серьезно готовится к грядущей встрече. Об этом сообщает Goal.com.

Перед дерби, которое пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в ночь с субботы на воскресенье, обе команды подходят в разном состоянии. Несмотря на то, что «Манчестер Юнайтед» столкнулся с определенными трудностями в стартовых турах Премьер-лиги, победа со счетом 4:0 над клубом «Сабах» в рамках Лиги чемпионов помогла команде восстановить уверенность в своих силах.

Главная дуэль на поле и результаты прошлого

Предстоящий матч откроет новую главу личного противостояния между Лисандро Мартинесом и Эрлингом Холандом. Хотя норвежский нападающий оформил хет-трик в своем первом дерби, в последующих пяти встречах он не смог забить, играя против аргентинского защитника. В частности, в январском матче под руководством Майкла Кэррика «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счетом 2:0, а Мартинес полностью нейтрализовал форварда соперника, развеяв сомнения экспертов.

Однако Лисандро Мартинес не хочет хвастаться прошлыми результатами. Отвечая на вопросы журналистов после победы в еврокубке, центральный защитник сказал о своем опыте нейтрализации Холанда: «Да, но это осталось в прошлом. Это прошлое, оно ушло, и теперь я должен быть готов к этой игре, потому что она будет совершенно отличаться от предыдущей».

Настроение команды и плотный график

Успех в Европе придал игрокам команды дополнительный импульс. Признавая важность этого результата, Мартинес отметил, что победа поднимает дух, но сейчас все внимание должно быть сосредоточено на дерби. «Конечно, когда вы побеждаете, уверенность в себе растет. Но теперь мы должны быть спокойными и скромными, насладиться вечерней победой и на следующий день думать о дерби, которое очень важно для нашей команды», — добавил он.

Несмотря на то, что у «Манчестер Сити» было на два дня больше на отдых перед этой встречей, Лисандро не беспокоится из-за плотного календаря. По его словам, играть каждые три дня и участвовать во всех турнирах — это главное желание футболистов.

Аргентинский футболист, которому удалось забить гол в матче против «Сабаха», заявил, что интересы команды для него важнее личных достижений. «Я доволен своей игрой и тем, что мы сохранили ворота в неприкосновенности. Я защитник, если забью — хорошо, если нет — неважно. Для меня главное — взять три очка, победить и показать красивый футбол», — заключил Мартинес.

Лисандро МартинесЭрлинг ХоландМанчестер ЮнайтедМанчестер СитиПремьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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