Количество предзаказов на iPhone Дуо в Китае установило рекорд

·22·Технологии
Количество предзаказов на iPhone Дуо в Китае установило рекорд

На китайском рынке стартовал прием предварительных заказов на новые флагманские смартфоны Apple, включая iPhone Дуо, а также модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Согласно данным иксбт.ком, новое складное устройство неожиданно стало популярным среди покупателей, и только на онлайн-площадке ДжД.ком количество заказов превысило 1,54 миллиона. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Этот показатель относится только к одной торговой платформе, и если учесть, что другие крупные маркетплейсы и операторы сотовой связи в стране также принимают заказы, становится очевидным, что общий интерес еще выше. Новый складной смартфон получил статус самого дорогого устройства в своей категории, а его начальная цена в Китае начинается от 16 тысяч юаней (около 2380 долларов).

Конкурентная среда и ценовая политика

Другие конкурирующие складные флагманы на местном рынке предлагаются по более низким ценам. В частности, модель Huawei Пура Кс Max стоит 11 тысяч юаней (1640 долларов), такую же сумму просят за базовую версию Xiaomi 18 Фолд. Несмотря на то, что устройство Apple значительно дороже, высокий спрос на одной лишь платформе свидетельствует о сильном авторитете бренда.

Цены на модели iPhone 18 Pro в традиционном формате различаются в зависимости от объема памяти. Базовая версия с 256 GB флеш-памяти стоит 10 тысяч юаней (1490 долларов), версия на 512 GB — 12 тысяч юаней (1785 долларов), а версия на 1 TB установлена на уровне 15,5 тысяч юаней (2305 долларов). Модификация с максимальным объемом памяти 2 TB оценивается в 20,5 тысяч юаней (3050 долларов).

Увеличенный iPhone 18 Pro Max с 256 GB памяти стоит минимум 11 тысяч юаней (1635 долларов). По мере увеличения объема памяти растут и цены: версия на 512 GB стоит 13 тысяч юаней (1935 долларов), версия на 1 TB — 16,5 тысяч юаней (2455 долларов), а флагман с максимальным объемом флеш-памяти 2 TB оценивается в 21,5 тысяч юаней (3200 долларов).

Технические возможности и новые технологии

Флагманы Apple нового поколения оснащены передовыми технологическими решениями. Устройства работают на мощной 2-нм платформе Apple А20 Pro. Также они оснащены камерой с трехкратным оптическим зумом и тремя основными камерами по 48 Мп каждая.

Значительный прогресс наблюдается и в автономности: iPhone 18 Pro может непрерывно воспроизводить видео до 34 часов, а версия Pro Max — до 43 часов. Размеры дисплеев составляют 6,3 дюйма (Супер Ретина КсДР) и 6,9 дюйма соответственно. Для защиты экрана используется стекло нового поколения Керамик Шиелд, которое в три раза прочнее предыдущих версий.

Возможности беспроводной связи устройства также полностью обновлены на базе собственных разработок Apple. В частности, модуль Н1 обеспечивает поддержку технологий Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, а новый модем сотовой связи К2 заменил предыдущее поколение К1Кс, еще больше повысив стабильность связи.

AppleiPhone DuoiPhone 18 ProКитайТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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