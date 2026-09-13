Страшная трагедия с падением с 15-го этажа в Астане: погибли женщина и двухлетний ребёнок

В результате трагедии, произошедшей в многоэтажном жилом доме в Астане, погибли 27-летняя женщина и двухлетний ребёнок. Инцидент вызвал широкий резонанс в городе, правоохранительные органы приступили к выяснению всех обстоятельств произошедшего.

По данным городской полиции, женщина упала с 15-го этажа жилого дома. По предварительным данным, она упала на находившуюся внизу коляску с двухлетним ребёнком.

Ребёнок получил тяжёлые травмы и, к сожалению, скончался на месте происшествия.

На данный момент все детали происшествия официально не установлены. В ходе следствия изучаются точные причины инцидента. В качестве предварительной версии полиция назвала возможное самоубийство женщины. Однако данная ситуация не рассматривается как окончательный вывод до завершения расследования.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Следователи изучают причины возникновения трагедии, приведшую к ней обстановку и все остальные важные обстоятельства.