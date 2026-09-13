Бывшая и нынешняя возлюбленные Неймара на одной кухне: какие между ними отношения?

·53·Мир
Бывшая и нынешняя возлюбленные Неймара на одной кухне: какие между ними отношения?

Два важных человека в жизни футбольной звезды Неймара — его супруга Брууна Бьянкарди и бывшая возлюбленная, мать его сына Дави Лукки, Каролина Дантас, появились вместе и удивили поклонников. Обе женщины не просто провели время вместе, но и приготовили еду.

Бруна Бьянкарди пригласила Каролину Дантас в качестве гостьи на свое шоу на YouTube.

В ходе беседы они вместе приготовили блюдо и поговорили о своих взаимоотношениях. Самое примечательное, что женщины отметили: со временем они выстроили хорошие отношения и никогда не ссорились.

Главной темой их встречи был вовсе не Неймар, а теплые отношения между двумя женщинами. На видео также было заметно, что дети Бруны и Каролины проводят время вместе. Сам же Неймар во время съемочного процесса оставался за кадром.

Эта ситуация продемонстрировала необычную, искреннюю картину семейных отношений.

Почему эта встреча привлекла внимание?

Бруна Бьянкарди — жена Неймара;

Каролина Дантас — бывшая возлюбленная футболиста и мать его сына Дави Лукки;

две женщины вместе приготовили еду;

они подчеркнули, что между ними не было ссор;

дети также присутствовали на встрече. Хотя личная жизнь Неймара всегда находится в центре внимания фанатов, на этот раз интерес вызвали именно отношения между двумя женщинами.

НеймарБруна БьянкардиКаролина Дантас
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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