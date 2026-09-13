В Норвегии спустя две недели после смерти короля скончалась и принцесса

·22·Мир
В Норвегии спустя две недели после смерти короля скончалась и принцесса

В королевской семье Норвегии произошло подряд печальное событие. Спустя две недели после смерти короля страны Харальда В скончалась его сестра — 94-летняя принцесса Астрид.

Как сообщили в Норвежском королевском дворе, принцесса скончалась 11 сентября. Она была сестрой Харальда В, ушедшего из жизни 28 августа в возрасте 89 лет.

После смерти короля Харальда В на престол взошел его сын Хокон ВИИИ. Новый король 1 сентября принял в парламенте присягу на верность Конституции.

Интересно, что 9 сентября принцесса Астрид присутствовала на похоронах своего брата Харальда В. Это стало ее последним появлением на публике.

Пожилой мужчина в костюме и пожилая женщина в шляпке с цветами смотрят друг на друга и улыбаются.

Астрид родилась в 1932 году в Осло. Во время Второй мировой войны она вместе с семьей покинула Норвегию, сначала жила в Швеции, а затем в США. После смерти матери в 1954 году она исполняла обязанности первой леди Норвегии.

В 1961 году принцесса вышла замуж за предпринимателя Юхана Мартина Фернера и была матерью пятерых детей.

Норвежское королевствоХаральд VАстридХокон VIII
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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