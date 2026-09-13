Страшная тайна детского пюре: младенцы попали в больницу

В израильском Иерусалиме 41-летний мужчина был задержан после того, как в составе фруктового пюре для младенцев были обнаружены сильнодействующие успокоительные препараты. Он подозревается в умышленном заражении продуктов лекарствами. Об этом сообщает Те Джерусалем Пост.

Инцидент вскрылся в июне в связи с детскими фруктовыми пюре под брендом «Принок», проданными в двух филиалах сети супермаркетов «Зол ВеГадол» в Иерусалиме. Несколько детей после употребления этого продукта были госпитализированы с вялостью, сонливостью и другими симптомами.

Врачи обнаружили в крови детей вещества клоназепам и лоразепам, относящиеся к группе бензодиазепинов. Позднее Министерство здравоохранения сообщило, что в ходе лабораторных анализов те же вещества были найдены и в некоторых баночках с пюре. Данные лекарства были выявлены в общей сложности в пяти продуктах.

В ходе расследования полиция установила в качестве подозреваемого 41-летнего Яна Шемлана, проживающего на юге Израиля. По данным правоохранительных органов, он мог брать баночки с пюре в супермаркете, добавлять в них лекарственные вещества и возвращать продукты обратно на полки.

Полиция проанализировала сотни часов записей с камер видеонаблюдения для выявления подозреваемого. Позже за местом жительства Шемлана было установлено наблюдение, и он был задержан у себя дома. На видеозаписях, опубликованных полицией, запечатлены его действия в супермаркете, однако сам процесс введения лекарственного вещества внутрь баночки не показан.

В ходе предварительного расследования мотив преступления установлен не был. Официальные лица также заявили, что оснований связывать происшествие с терроризмом нет. В настоящее время расследование по делу продолжается. Стало известно, что 10 сентября прокуратура планирует предъявить обвинение Шемлану.

Министерство здравоохранения Израиля призвало родителей при покупке детских продуктов питания обращать внимание на целостность упаковки и то, что она не была вскрыта.