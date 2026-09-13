Продажи iPhone 18 Pro в Китае стартовали с рекордными показателями

Новейшие флагманские устройства Apple вызвали в Китае ажиотаж, превзошедший все ожидания. В стране открылся прием предварительных заказов на серию смартфонов iPhone 18 Pro, и первая партия была полностью распродана в кратчайшие сроки. Столь высокий спрос наглядно демонстрирует текущие тенденции рынка смартфонов и потребность покупателей в новых технологиях. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает издание.

Как передает издание иксбт.ком, стартовая цена на новые смартфоны в Китае начинается от 10 000 юаней. Уже в первые часы на официальном сайте наблюдалось увеличение сроков доставки для некоторых конфигураций устройств, а на ряде торговых площадок были зафиксированы временный дефицит и задержки поставок.

Рекордные показатели на платформе Таобао

Согласно данным одной из крупнейших торговых площадок Китая Таобао, в течение первого часа после открытия предварительных заказов продажи серии iPhone 18 Pro более чем в два раза превысили показатели прошлогоднего iPhone 17 Pro. Эта ситуация в очередной раз подтвердила, что поклонники бренда с нетерпением ждут каждое новое поколение флагманов.

Согласно статистике продаж, в первый день наибольшей популярностью у покупателей пользовалась версия iPhone 18 Pro Max с 256 GB памяти в бордовом цвете. Также сообщается, что в первую ночь открытия предзаказов на платформе Таобао Флаш Сале общий объем продаж продукции Apple вырос более чем в 25 раз по сравнению с обычными ежедневными показателями.

Доставка и планы на будущее

На фоне высокого спроса представители платформы постарались успокоить покупателей. Они подчеркнули, что площадка располагает достаточными запасами новых смартфонов, а самые популярные конфигурации будут регулярно пополняться. Более 4000 авторизованных магазинов по всему Китаю обеспечивают непрерывный процесс поставок.

По мнению экспертов, после перехода устройств в режим свободной продажи, благодаря совершенству логистической системы, покупатели в некоторых регионах смогут получить свои заказы всего за 18 минут. Это доказывает, насколько эффективно выстроена цепочка поставок Apple на азиатском рынке.