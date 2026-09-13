Торжественно встречен: Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Южную Корею

·20·Узбекистан
Торжественно встречен: Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Южную Корею

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в сопровождении супруги прибыл с государственным визитом в столицу Южной Кореи — город Сеул. На авиабазе ВВС Республики Корея в Сеуле в соответствии с высоким государственным протоколом была организована торжественная церемония встречи высокого гостя. В честь лидера Узбекистана выстроился почетный караул, был произведен торжественный артиллерийский салют. В аэропорту главу нашего государства с большим уважением встретили заместитель Премьер-министра — министр экономики и финансов Республики Корея Ку Юн Чхол и другие официальные лица. Ожидается, что программа трехдневного важного визита будет крайне насыщенной и богатой на политико-экономические события. Итак, какие стратегические направления будут обсуждаться на переговорах на высшем уровне в Сеуле, какое историческое значение имеет первый саммит «Центральная Азия – Республика Корея» и какие новые корейские инвестиции поступят в экономику Узбекистана?

Торжественно встречен: Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Южную Корею

Торжество на авиабазе: артиллерийские салюты и высшие почести

Церемония встречи узбекской делегации в Сеуле продемонстрировала уровень стратегического партнерства двусторонних связей:

  • Официальный прием на военной авиабазе: Шавката Мирзиёева на специальной авиабазе ВВС Кореи встретили почетный караул и высокопоставленные члены правительства;

  • Вершина государственного протокола: В честь высокого гостя был дан торжественный артиллерийский салют;

  • Правительственная встреча: Заместитель Премьер-министра — министр экономики и финансов Республики Корея Ку Юн Чхол лично встретил лидера Узбекистана и начал диалог.

Торжественно встречен: Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Южную Корею

Трехдневная насыщенная повестка: встречи со Спикером, Премьер-министром и Президентом

Масштаб основных политических переговоров, ожидаемых в рамках визита:

  • Диалог на высшем уровне: Состоятся официальные переговоры с Президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном в узком и расширенном составах, направленные на углубление стратегического партнерства;

  • Руководство парламента и правительства: Запланированы встречи со Спикером Национальной Ассамблеи Чо Чжон Сиком и Премьер-министром Хан Сон Суком по развитию двусторонних связей между законодательной и исполнительной властью;

  • Диалог с бизнес-элитой: Будут организованы прямые встречи с руководителями ведущих глобальных корпораций, крупных промышленных гигантов и финансовых институтов Кореи;

  • Теплая беседа с соотечественниками: Встреча соотечественников из Узбекистана, обучающихся, работающих и проживающих в Южной Корее, станет важной частью программы визита.

Торжественно встречен: Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Южную Корею

Исторический саммит, бизнес-форум и Дни культуры

Повестка дня в Сеуле охватывает не только политику, но и огромные экономические и культурные связи:

  • Саммит «Центральная Азия – Республика Корея»: 16 сентября наш Президент примет участие в первом в истории региона саммите «Центральная Азия – Республика Корея» и выдвинет инициативы по формированию нового многостороннего формата;

  • Бизнес-форум Узбекистан – Корея: Глава нашего государства выступит на открытии масштабного бизнес-форума деловых кругов двух стран и даст старт крупным инвестиционным проектам;

  • Дни культуры Узбекистана: Параллельно с политико-экономическими мероприятиями в Сеуле и других крупных городах страны пройдут Дни культуры Узбекистана, пропагандирующие наше национальное искусство, традиции и культурное наследие.

Государственный визит Шавката Мирзиёева в Южную Корею, без сомнения, поднимет связи между двумя братскими и надежными странами-партнерами на совершенно новый, высокий этап в технологической, промышленной сферах и в направлении человеческого капитала.

Как вы думаете, какой новый импульс развитию экономики нашей страны придаст технологическое и промышленное сотрудничество между Узбекистаном и Южной Кореей? Насколько, по вашему мнению, первый проводимый саммит «Центральная Азия – Республика Корея» повысит авторитет нашего региона на международной арене? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этого важного исторического визита в дипломатии нашей страны со всеми близкими и друзьями!

Шавкат МирзиёевРеспублика КореяСаммит Центральная Азия – Республика КореяБизнес-форум Узбекистан – Корея
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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