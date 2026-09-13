Луиза Расулова обратилась к Саиде Мирзиёевой: «Я живу в страхе в собственном доме» (видео)

Актриса и телеведущая Луиза Расулова опубликовала на своей странице в Instagram видеообращение к руководителю Администрации Президента Республики Узбекистан Саиде Мирзиёевой. В нем она заявила об оказании на нее и ее семью давления со стороны соседей и подчеркнула, что поданное ею заявление в ОВД Чиланзарского района не рассматривается уже полтора месяца.

По словам Расуловой, один из соседей обвинил ее в связях по знакомству и коррупции с профилактическим инспектором, а также в незаконном пользовании электроэнергией. Другой сосед обвинил актрису и ее семью в избиении четырех детей, в том числе трехлетнего ребенка, на протяжении двух лет. Актриса заявила, что эти обвинения не имеют под собой никаких оснований и доказательств.

«Скоро исполнится полтора месяца с тех пор, как я направила заявление начальнику ОВД Чиланзарского района, находящееся у меня на руках. Никаких результатов по моему заявлению нет. Сейчас мы живем в доме, где я проживаю с семьей, под психологическим давлением и в страхе», — сказала она.

Актриса также выразила обеспокоенность тем, что соседка регулярно снимает на видео коридор и дверь перед ее домом.

«Мы не знаем, с кем она разговаривает по телефону, кому отправляет видео моего дома и коридоров, и какие цели при этом преследует. Я живу в страхе в собственном доме», — подчеркнула Расулова.

Она попросила руководителя Администрации Президента Саиду Мирзиёеву, Генерального прокурора и Министра внутренних дел взять ее обращение под контроль, изучить ситуацию и дать законную оценку действиям соседей.