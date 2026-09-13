Мужчина сорвался со второго этажа из-за отвлечения на телефон

·3·Мир
Мужчина сорвался со второго этажа из-за отвлечения на телефон

На одной из строительных площадок во Вьетнаме мужчина, отвлекшись на телефон, упал со второго этажа вниз. Жуткие моменты происшествия попали на камеру видеонаблюдения. Об этом сообщает Хаберлер.

Как выяснилось, мужчина прибыл на объект для контроля строительных работ. Передвигаясь по второму этажу, он смотрел в экран телефона. Из-за этого он не заметил большой проем в полу прямо перед собой.

Спустя несколько секунд мужчина провалился в этот проем и рухнул на нижний этаж. Видеозапись инцидента распространилась в социальных сетях и привлекла внимание пользователей.

В некоторых сообщениях говорится, что в результате падения мужчина получил ряд травм и был доставлен в больницу. Однако достоверной и точной информации о его текущем состоянии здоровья не поступало.

Данный случай в очередной раз показал, что даже минутное отвлечение внимания в таких опасных зонах, как строительные площадки, может привести к серьезным последствиям.

Вьетнамстроительная площадканесчастный случай
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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