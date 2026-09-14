Скандал в манчестерском дерби: официально признано, что гол Холанда был засчитан ошибочно

·91·Спорт
Скандал в манчестерском дерби: официально признано, что гол Холанда был засчитан ошибочно

После самого жаркого противостояния Английской премьер-лиги — манчестерского дерби — было опубликовано заявление, взбудоражившее всю футбольную общественность! В напряженном матче на «Олд Траффорд» единственный гол Эрлинга Холанда, принесший «Манчестер Сити» победу со счетом 1:0, на самом деле должен был быть отменен. Судейский корпус Англии официально принес извинения «Манчестер Юнайтед» и признал грубую ошибку. Что же на самом деле произошло в комнате VAR и как ввели в заблуждение Майкла Оливера?

Шок на 60-й минуте: почему Оливер изменил свое решение?

Спорный эпизод, решивший судьбу встречи, произошел на 60-й минуте. В официальном отчете Pro Реф, опубликованном журналистом Беном Джейкобсом, приводятся следующие детали:

  • Первоначальное правильное решение: Главный судья Майкл Оливер сразу отменил гол Холанда из-за офсайда;

  • Поспешность VAR: Видеоассистенты при проведении линий определили, что сам Холанд вне игры не был, но...

  • Фигура, оставшаяся без внимания: Участвовавший в атакующей фазе Энсо Фернандес, хотя и не коснулся мяча, оказал непосредственное активное влияние на эпизод;

  • Нарушение протокола: Система VAR была обязана порекомендовать главному арбитру подойти к монитору и дать субъективную оценку, однако, не сделав этого, напрямую засчитала гол.

Официальное признание судейского комитета

«Согласно первоначальному решению судьи на поле, был зафиксирован офсайд. VAR не принял во внимание возможное влияние Энсо на эпизод и должен был порекомендовать просмотр видеоповтора. Мы связались с клубом «Манчестер Юнайтед» и признали факт судейской ошибки».

Это признание уже не изменит результат матча, однако усилило вполне обоснованную волну недовольства в лагере «красных дьяволов».

Анализ эпизода, решившего исход победы

Ситуация

Решение судей

Верная оценка (выводы Pro Реф)

Судья в поле (М. Оливер)

Отменил гол из-за офсайда

Было верным решением

Вмешательство VAR

Засчитал гол, ориентируясь по линии Холанда

Грубая ошибка, влияние на эпизод не оценивалось

Итоговое решение

Зафиксирована победа «Сити» со счетом 1:0

Официально признано судейской ошибкой

Как вы думаете, стало ли ошибок в АПЛ меньше после появления системы VAR или, наоборот, больше? Что вы думаете о том, что у «Юнайтед» вот так отобрали очки?

Оставляйте свое мнение в комментариях ниже и поделитесь этим громким скандалом со всеми своими друзьями-болельщиками АПЛ через Telegram!

Манчестер ЮнайтедМанчестер СитиЭрлинг ХоландVAR
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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