«Или ядерное топливо, или военный конфликт!»: США выдвинули Тегерану жесткий ультиматум...

Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке и мировой энергетический рынок приближаются к очередной опасной и критической точке. Официальная администрация США выдвинула национальному правительству Ирана беспрецедентное предложение и жесткий ультиматум. В интервью влиятельному агентству Bloomberg министр энергетики США Крис Райт заявил, что Вашингтон полностью готов обеспечить бесперебойные поставки ядерного топлива Ирану из-за рубежа, но взамен Тегеран обязан полностью свернуть свою национальную программу по обогащению урана.

Белый дом оставляет за столом переговоров четкий выбор: либо Иран возвращается в международное сообщество и выбирает путь мира, либо продолжает свои тайные планы по вооружению и подвергается прямому военному удару Вооруженных сил США. В настоящее время ситуация накалена как никогда, поскольку поток сырья в Ормузском проливе, являющемся важнейшей артерией мирового нефтяного рынка, упал до двух третей от докризисного уровня.

Итак, как Вашингтон сформировал цепочку поставок урана, какие риски таит в себе «самая сложная операция в истории» Пентагона по захвату иранских ядерных объектов и как этот ультиматум повлияет на цены на нефть на мировом рынке?

«Мы предпочитаем переговоры, в противном случае...»: Заявление Криса Райта для Bloomberg

Официальная позиция Министерства энергетики США опирается на двухстороннюю стратегию:

Внешние поставки ядерного топлива: «Мы можем поставлять ядерное топливо в Иран из-за рубежа. Они могли бы вновь присоединиться к сообществу наций и принести своему народу мир и процветание», — сказал Райт;

Создание собственной урановой цепочки: Минэнерго США завершает заключение долгосрочных соглашений по производству урана и партнерству, что позволит Вашингтону полностью контролировать рынок ядерного топлива;

Открытое военное предупреждение: Министр поставил Тегерану четкое условие: «Мы предпочитаем вести переговоры. Либо они продолжают свою тайную программу создания ядерного оружия и противостоят американской армии. А мы гарантируем, что никакого ядерного оружия у них не появится».

Тревога в Ормузском проливе: 10 миллионов баррелей в сутки и нестабильные цены

Специалисты предупреждают о ситуации в важнейшем нефтяном коридоре мира:

Предостережение от излишнего оптимизма: Крис Райт призвал трейдеров не расслабляться, заявив, что в ближайшее время прорыва в дипломатических отношениях с Ираном не ожидается;

Резкое снижение объемов нефти: В настоящее время через пролив проходит всего 10 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. Даже с учетом альтернативных трубопроводов этот показатель составляет лишь две трети от докризисного объема;

Колебания на энергетическом рынке: Глобальный энергетический рынок остается в крайне нестабильном и сложном положении, любое военное столкновение может привести к резкому взлету цен на черное золото.

«Самая сложная операция в истории военных действий» и позиция Дональда Трампа

Политические и военные факторы, стоящие за стратегическими решениями США:

Специальный план Пентагона: Как писала в июле газета Те Нью-Йорк Пост , Вооруженные силы США подготовились к проведению сложнейшей и опаснейшей операции в истории мировой военной науки по захвату запасов обогащенного урана на ядерных объектах Ирана;

Бескомпромиссное условие Трампа: Президент Дональд Трамп неоднократно и твердо подчеркивал, что у Ирана никогда не должно быть ядерного оружия. Любое потенциальное соглашение должно категорически запрещать разработку и приобретение ядерного оружия;

Накануне жесткого выбора: В случае отклонения Тегераном данного предложения на Ближнем Востоке возрастает угроза региональной войны и полного разрушения глобальной логистики.

Предложение США о ядерном топливе расценивается как последний ультиматум под дипломатической маской, и ответ Тегерана может кардинально изменить энергетическую карту мира.

А как считаете вы, согласится ли Иран с ультиматумом США о прекращении обогащения урана и получении топлива извне, или конфликт между двумя странами неизбежно перерастет в военное столкновение? Как напряженность в Ормузском проливе отразится на мировых ценах на нефть и бензин? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этим важным аналитическим материалом, касающимся мировой энергетики и политики, со всеми своими близкими!