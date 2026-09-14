Илон Маск объявил о сенсационном плане SpaceX и NVIDIA

Знаменитый американский миллиардер и изобретатель Илон Маск раскрыл свой очередной революционный шаг, который потряс мир современных технологий. Принадлежащая ему аэрокосмическая компания SpaceX начинает вывод суперкомпьютеров последнего поколения от мирового абсолютного лидера в сфере искусственного интеллекта — компании NVIDIA — в открытый космос. В своем заявлении на странице в социальной сети «Кс» (бывший Twitter) Маск сообщил, что начиная с 2027 года на земную орбиту будут регулярно запускаться мощные ИИ-компьютеры NVIDIA Вера Rubin НВЛ72.

Благодаря этому технологическому повороту центры обработки данных (дата-центры) Земли будут поэтапно перенесены в космос, а на земной орбите появится сеть спутников нового поколения. Ожидается, что размещение инфраструктуры ИИ непосредственно в открытом космосе впервые в истории человечества выведет глобальную скорость вычислений на новый уровень. Итак, почему союз Илона Маска и Дженсена Хуанга выводит серверы искусственного интеллекта именно в космос, какими беспрецедентными преимуществами по сравнению с земными условиями будет обладать система NVIDIA Вера Rubin в космосе и как орбитальные дата-центры изменят мировой интернет и индустрию ИИ?

«Начнем запуски в космос со следующего года»: заявление Маска в Кс

Основатель SpaceX не скрывал уверенности в своих планах на будущее:

Официальное подтверждение от Маска: «Практически нет сомнений, что со следующего года SpaceX начнет выводить ИИ-компьютеры Nvidia ВР НВЛ72 в космос», — написал миллиардер;

Мощность NVIDIA Вера Rubin НВЛ72: Данная система создана на базе сильнейшей ИИ-архитектуры NVIDIA и способна в реальном времени обучать и обрабатывать гигантские модели искусственного интеллекта с триллионами параметров;

Орбитальная интеграция: Космические корабли и тяжелые ракеты теперь будут запускать в качестве космической платформы не просто коммуникационные аппараты, а автономные суперкомпьютерные модули.

Дата-центры в космосе: почему именно орбита?

Перенос серверов ИИ в космос не случайно рассматривается специалистами как важный шаг:

Бесконечный источник солнечной энергии: Наземные ИИ дата-центры требуют электроэнергии в масштабах городов, в то время как солнечные панели в космосе обеспечат непрерывную и высокомощную чистую энергию;

Естественная система охлаждения: На Земле на охлаждение суперкомпьютеров тратятся миллионы литров воды и системы кондиционирования, а абсолютная холодная среда открытого космоса послужит естественным холодильником для предотвращения перегрева чипов;

Экономия земных ресурсов: Хранение и обработка данных на орбите резко снизят нагрузку на экологию и освободят наземные сети от тяжелых вычислений.

Спутники нового поколения и глобальная революция связи

Орбитальные вычислительные центры полностью обновят систему глобальной коммуникации:

Обработка данных на месте: Отправленные с Земли команды и запросы искусственного интеллекта будут мгновенно анализироваться прямо на серверах в космосе, не возвращаясь вниз;

Минимизация времени задержки (латенкй): Орбитальный центр нового поколения обеспечит безупречную работу качественного интернета и ИИ-услуг с космической скоростью по всему земному шару;

Синергия со Starlink: Тысячи спутников Starlink от SpaceX могут объединиться с этими суперкомпьютерами в единую цифровую сеть, превратив империю Маска в крупнейшего ИИ-провайдера на Земле и в космосе.

Вывод ИИ-суперкомпьютеров в космос в рамках сотрудничества Илона Маска и NVIDIA является ярким доказательством того, что человечество выходит за рамки Земли и вступает в эпоху супертехнологий космического масштаба.

А как вы думаете, является ли перенос серверов и дата-центров искусственного интеллекта в космос правильным решением с точки зрения безопасности или создание зависимости всех земных технологий от орбиты таит в себе угрозу? Хватит ли этого проекта Илона Маска, чтобы оставить позади Китай и других конкурентов в ИТ-индустрии? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этим сенсационным анализом о будущем космоса и искусственного интеллекта со всеми своими друзьями и любителями технологий!