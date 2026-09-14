Манчестер Юнайтед проиграл в дерби

В очередном туре Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил «Манчестер Сити». Напряженное дерби на стадионе «Олд Траффорд» завершилось разочаровывающим для хозяев результатом. Как сообщает Goal.com, судьбу матча решил единственный гол, и это поражение продолжило тяжелый старт сезона для подопечных Майкла Кэррика. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

«Манчестер Юнайтед», не сумевший воспользоваться преимуществом на поле

Уже на 23-й минуте встречи хозяева получили значительное преимущество. Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден был наказан прямой красной карточкой за грубую игру против Бруну Фернандеша, и гости были вынуждены играть в меньшинстве почти 70 минут. Однако команда Майкла Кэррика не смогла в полной мере воспользоваться этим численным преимуществом.

В первом тайме Маркус Рэшфорд и Кобби Майну попадали в штангу, но счет так и не был открыт. Хаос в атаке и ошибки в финальных передачах дорого обошлись команде.

Спорный гол и решение VAR

Единственный гол в матче был забит на исходе часа игры. Эрлинг Холанд отправил мяч в сетку с острого угла, выведя «Манчестер Сити» вперед. Этот эпизод вызвал множество вопросов у судей и болельщиков.

Один из голов долго проверялся системой VAR на предмет офсайда. Однако арбитры посчитали, что другой игрок в составе не мешал активной игре, и гол был засчитан. Эта ситуация вызвала протесты со стороны хозяев.

Разочарование Юри Тилеманса

В интервью каналу МУТВ после игры полузащитник «Манчестер Юнайтед» Юри Тилеманс не скрывал, что в раздевалке команды царит глубокое разочарование. Бельгийский футболист выразил сожаление, что они не смогли показать такой результат на глазах у болельщиков.

По его словам, команда не смогла правильно воспользоваться свободными зонами, допустила много ошибок в передачах и проявила спешку в завершающей стадии. Тилеманс подчеркнул, что потенциал команды гораздо выше.

Тяжелое положение в турнирной таблице

После этого болезненного поражения «Манчестер Юнайтед» опустился на 13-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. Команда потеряла очки в трех из четырех стартовых матчей, одержав лишь одну победу.

По мнению 29-летнего бельгийского полузащитника, команде необходимо быстро прийти в себя, проанализировать ошибки и показать положительную реакцию в следующих играх. Было подчеркнуто, что только так можно выйти из сложившейся сложной ситуации.