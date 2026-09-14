Исторический финал в Нью-Йорке: Зверев сокрушил Шелтона и повторил 49-летний рекорд!

·41·Спорт
Исторический финал в Нью-Йорке: Зверев сокрушил Шелтона и повторил 49-летний рекорд!

УС Опен-2026 с призовым фондом в 108 миллионов долларов наконец подошел к концу и внес большие изменения на теннисную карту мира! В нервном и драматичном финале против главной надежды местных болельщиков, молодого американского таланта Бена Шелтона, Александр Зверев проявил волю и поднял над головой главный трофей. Таким образом, немецкий мастер ракетки, выиграв второй турнир «Большого шлема» в карьере, добился уникального достижения, покорившегося ранее лишь трем великим легендам. Итак, кого Зверев оставил позади этим результатом и какая драма разыгралась в финале?

4-сетовый бой и фурор в Нью-Йорке

Решающий поединок Открытого чемпионата США стал одним из важнейших испытаний в карьере обоих теннисистов:

  • Уверенный старт: Зверев начал активно и забрал первый сет со счетом 6:3;

  • Нервы на тай-брейке: Во втором сете хозяин корта оказал сопротивление, но опыт все же сказал свое слово — 7:6;

  • Камбек Шелтона: В третьей партии американец со счетом 5:7 словно вернулся в игру;

  • Последняя точка: Однако в четвертом сете немецкая звезда не оставила сопернику шансов — 6:2.

Исторический финал в Нью-Йорке: Зверев сокрушил Шелтона и повторил 49-летний рекорд!

В ряду легенд: обновление 49-летней истории

До Зверева первые два титула «Большого шлема» за один сезон завоевывали лишь три теннисиста: Джимми Коннорс (1974), Гильермо Вилас (1977) и Янник Синнер (2024). 29-летний Зверев стал четвертым спортсменом в этом списке.

Немецкий теннисист, ранее поднимавшийся на вершину «Ролан Гаррос», довел свой общий баланс в финалах до показателя 2:4. Это его 2-й трофей в текущем сезоне и уже 26-й титул в профессиональной карьере.

Список сильнейших на данный момент

Среди продолжающих карьеру теннисистов-мужчин по количеству главных трофеев «Большого шлема» Зверев теперь приближается к топ-5:

Теннисист

Количество титулов «Большого шлема»

Новак Джокович

24

Карлос Алькарас

7

Янник Синнер

5

Станислас Вавринка

3

Александр Зверев

2 (Ролан Гаррос, УС Опен)

Для информации: в женском одиночном разряде на УС Опен-2026 главный трофей завоевала Елена Рыбакина.

Как вы думаете, сможет ли Александр Зверев нанести серьезный удар по доминированию Алькараса и Синнера после завершения эпохи «Большой тройки»? Сколько еще турниров «Большого шлема» он сможет выиграть в предстоящих сезонах?

Оставляйте свои мысли в комментариях ниже и отправляйте новость об этой важной исторической победе своим друзьям-любителям тенниса через Telegram!

Александр ЗверевБен ШелтонUS Open 2026Большой шлем
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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