Привязан к столбу: в Индии жители взяли в заложники оператора из-за отсутствия 5Г-связи

·43·Мир
Привязан к столбу: в Индии жители взяли в заложники оператора из-за отсутствия 5Г-связи

В деревне Хардаули округа Фатехпур в индийском штате Уттар-Прадеш произошел поистине резонансный и в то же время тревожный инцидент, связанный с современными технологиями и качеством мобильной связи. Несмотря на то, что новая вышка была установлена в этом районе два года назад, терпение сельчан лопнуло: они так и не дождались обещанного высокоскоростного 5Г-интернета и качественной связи. Адитья Бхан Сингх, молодой техник мобильного оператора, прибывший в деревню для проверки перебоев со связью, был окружен местными жителями и крепко привязан веревкой к столбу антенны. Разъяренная толпа категорически заявила, что не отпустит сотрудника до тех пор, пока руководство компании не прибудет лично и полностью не задействует сеть 5Г.

Спустя два часа, после распространения видео в социальных сетях, на место происшествия прибыла спецгруппа полиции и освободила плененного специалиста, а 6 местных жителей, участвовавших в «акции», были немедленно задержаны. Возникает вопрос: почему сельчане, платившие за услуги на протяжении двух лет и получавшие некачественный сервис, отомстили именно простому технику? К каким правовым последствиям привел этот заморозивший сеть инцидент и какой взрывной эффект вызывает безответственность мобильных операторов в сельской местности?

«Два года платим деньги, а связи нет!»: истоки гнева сельчан

Истинные причины происшествия уходят корнями в долгое недовольство жителей деревни:

  • Два года напрасных ожиданий: хотя новая вышка частного мобильного оператора была установлена в деревне Хардаули почти два года назад, обещанная сеть 5Г так и не заработала;

  • Тарифы оплачены, а услуга равна 0: жители ежемесячно выплачивали крупные суммы за тарифные планы 5Г, однако при совершении обычных звонков и пользовании повседневными онлайн-услугами постоянно обрывалась даже сеть 4Г;

  • Игнорирование обращений: люди неоднократно обращались к оператору с официальными жалобами, однако компания на протяжении трех месяцев закрывала глаза на проблему, не отправляя даже специалиста.

Техник, привязанный к столбу, и двухлетний плен

Подробности испытаний, выпавших на долю простого сотрудника, прибывшего в деревню:

  • Неожиданное окружение: прибывшего для осмотра проблем с электроснабжением и сетью нового техника Адитью Бхана Сингха местные жители и торговцы моментально окружили;

  • Прочно привязан веревкой к столбу: недовольная толпа, чтобы привлечь внимание компании экстраординарным способом, привязала техника прямо к вышке связи, сняла это на видео и выложила в интернет;

  • «Не уйдет, пока не приедут начальники»: жители открыто заявили, что не отпустят сотрудника до тех пор, пока высшее руководство компании не прибудет и не решит проблему с 5Г на месте.

Оперативный рейд полиции: арестованы 6 человек

Шокирующее видео, распространившееся в интернете, подняло на ноги правоохранительные органы:

  • Срочное освобождение: силы во главе с начальником полиции Фатехпура Абхиманью Мангликом прибыли на место происшествия и освободили Адитью Сингха, пробывшего в плену на столбе около двух часов;

  • Задержаны 6 граждан: по статьям о незаконном лишении свободы и нарушении общественного порядка были арестованы Рахул Пател, Сурадж Ядав, Алок Пател, Йогендра Пател, Алок Ядав и Сачин Пател (позже они были временно отпущены под залог);

  • Большой социальный резонанс: этот инцидент показал, к каким радикальным протестам могут привести некачественные услуги мобильных операторов в сельской местности и попрание прав потребителей в Индии и во всем мире.

Это удивительное и громкое происшествие в Индии наглядно продемонстрировало, насколько тесно качество связи в цифровую эпоху переплелось с нервной системой и жизненными потребностями людей.

А как считаете вы, можно ли оправдать столь резкие действия сельских жителей за неоказанную услугу связи, за которую исправно платили два года, или привязывать человека к столбу — это абсолютно незаконный и дикий метод? Полностью ли вас устраивает скорость мобильной связи и интернета в вашем регионе? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом этого нашумевшего на весь мир инцидента со своими друзьями и всеми близкими в социальных сетях!

Фатехпур5GАдитья Бхан СингхГнев сельчан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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