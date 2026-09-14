Прошел босиком 6805 километров: ирландец обновил рекорд Гиннеса

34-летний ирландец Эймонн Кивни вошел в Книгу рекордов Гиннеса, пройдя босиком 6 805,83 километра от Стамбула до Ирландии. После 369-дневного путешествия он прибыл в свой родной город Клэрморрис в графстве Мейо 7 марта 2026 года. Об этом сообщает Гуиннесс Ворлд Рекордс.

Кивни прошел свой путь через территории Турции, Болгарии, Румынии, Венгрии, Австрии, Германии, Франции, Англии и Уэльса. Во время поездки его ноги получали травмы из-за колючек, осколков стекла и асфальта. Однажды травма, полученная при уборке колючего кустарника, инфицировалась, и он был вынужден на неделю прекратить ходьбу.

Это второй рекорд Кивни по ходьбе босиком. В 2016 году он преодолел 2 080,14 километра по Ирландии. В 2024 году поляк Павел Дуракевич обновил этот рекорд с результатом 3 409,75 километра. Своим новым результатом Кивни снова вернул рекорд себе.

В пути путешественник также получал помощь от местных жителей. Когда в Турции его укусила собака и он искал больницу для прививки от бешенства, ему помогла одна семья.

В 2023 году Кивни также установил мужской рекорд по самому быстрому пересечению Ирландии на моноколесе. Сейчас он восстанавливается после долгого путешествия.