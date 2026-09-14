Опубликован рейтинг «самых влиятельных» евреев мира

·3·Мир
Опубликован рейтинг «самых влиятельных» евреев мира

Те Джерусалем Пост опубликовал рейтинг 50 самых влиятельных евреев мира на 2026 год. В список под названием «50 Мост Инфлуентиал Джевс» вошли лица, имеющие большое влияние в сферах политики, бизнеса, технологий, СМИ и других областях.

Первую строчку рейтинга заняли зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и его дочь Иванка Трамп. Те Джерусалем Пост особо отметил их деятельность по освобождению заложников и возвращению их домой.

Второе место занял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Издание подчеркнуло его огромное влияние на израильскую политику и будущее страны.

На третьей строчке расположился бывший военачальник и политик Израиля Гади Айзенкот. Издание назвало его одним из возможных будущих премьер-министров Израиля.

Среди представителей технологической сферы высокие места заняли глава OpenAI Сэм Альтман и основатель Meta Марк Цукерберг. Они разместились на совместном 9-м месте. Те Джерусалем Пост охарактеризовал их как технологических лидеров, влияющих на развитие искусственного интеллекта.

В рейтинге глава BlackRock Ларри Финк занял 11-е место, миллиардер-инвестор Билл Акман — 16-е, соучредитель Oracle Ларри Эллисон — 17-е, а соучредитель Google Сергей Брин — 18-е место.

Президент Украины Владимир Зеленский расположился на 21-м месте. Издание описало Зеленского как политика, ставшего символом сопротивления в Украине после российского вторжения. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заняла в рейтинге 25-е место.

А на 50-м месте списка расположились израильские спортсмены Дени Авдия, Мэтт Тернер, Зак Хайман, Оскар Глух и Даниэль Перец.

Дональд ТрампБиньямин НетаньяхуСэм АльтманМарк Цукерберг
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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