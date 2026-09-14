В Санкт-Петербурге на артиста в образе Майкла Джексона рухнула колонка (видео)

·49·Мир
В Санкт-Петербурге на артиста в образе Майкла Джексона рухнула колонка (видео)

В российском Санкт-Петербурге с артистом, выступавшим в образе Майкла Джексона, на сцене произошел неожиданный инцидент.

Сообщается, что во время исполнения песни артистом на краю сцены рухнула крупная конструкция со звуковым оборудованием и ударила его по голове. От удара артист упал на землю. Окружающие сразу же бросились к нему на помощь.

Сообщается, что инцидент произошел в ресторане на территории яхт-клуба «Смоленка» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Видеозаписи происшествия распространились в социальных сетях и вызвали широкие обсуждения.

Официальной информации о травмах и состоянии здоровья артиста пока не поступало.

Майкл ДжексонСанкт-ПетербургВасильевский островяхт-клуб Смоленка
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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