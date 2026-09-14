Свадьба сына миллиардера за 1,2 миллиона долларов поразила всех

В столице Кабардино-Балкарской Республики России, городе Нальчике, состоялась свадьба 24-летнего Альберта — сына бывшего главы и миллиардера Арсена Канакова. Он создал семью со своей возлюбленной Лилией.

По подсчетам средств массовой информации, на проведение торжественной церемонии было потрачено более 100 миллионов рублей, то есть около 1,2 миллиона долларов.

Всего на свадьбу было приглашено 620 гостей. Для грандиозного торжества была арендована резиденция «Рида», занимающая площадь около 2 тысяч квадратных метров. Из-за большого количества гостей на территории также был установлен дополнительный специальный шатер.

Весомая часть свадебных расходов ушла на оформление. Сообщается, что на живые цветы и украшение 40-метровой дорожки было выделено около 50 миллионов рублей.

Стоимость ресторанного меню, включавшего и элитные напитки, превысила 8 миллионов рублей. А на ВИП-обслуживание, где к каждому столу был прикреплен отдельный официант, было потрачено еще 2 миллиона рублей.

Музыкальная программа на торжестве также обошлась недешево. За вечер на сцену вышли такие известные артисты, как Наваи, Анна Асти и Магамет. Их участие в свадьбе в общей сложности оценивается более чем в 20 миллионов рублей.

На роскошной церемонии гостьям-женщинам были преподнесены подарки из коллекций бренда Долке &амп; Габбана. А завершилась свадьба грандиозным фейерверком и огромным многоярусным тортом.

Это торжество, организованное семьей миллиардера, вызвало большой интерес в социальных сетях благодаря своим масштабам и потраченным средствам.