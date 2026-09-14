15 сентября в Узбекистане ожидается потепление

·34·Узбекистан
15 сентября в Узбекистане ожидается потепление

Узгидромет представил прогноз погоды, ожидающейся в Узбекистане 15 сентября.

Согласно прогнозу, в Ташкенте будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 16–18 градусов, днем — 31–33 градуса тепла.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 10-15 градусов, днем — 27-32 градуса.

В Бухарской и Навоийской областях будет переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 13-18 градусов, днем — 30-35 градусов.

В Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 13-18 градусов, днем — 28-33 градуса.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях будет переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 13-18 градусов, днем — 32-37 градусов.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ожидается переменная облачность, местами с прояснениями, без осадков. Температура ночью составит 13-18 градусов, днем — 28-33 градуса.

В горных районах республики будет переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Температура ночью составит 10-15 градусов, днем — 22-27 градусов.

Узгидромет15 сентябряТашкентРеспублика Каракалпакстан
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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