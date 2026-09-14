Интернет Starlink начал работать на авиалайнерах

Крупный американский лоукостер Сутвест Аирлинес начал процесс оснащения своего парка воздушных судов высокоскоростной спутниковой связью. По данным иксбт.ком, интернет Starlink внедряется на самолетах компании поэтапно, и на некоторых бортах система уже успешно запущена. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В настоящее время пассажиры могут заранее узнать о наличии доступа в интернет во время полета. Для этого в официальном приложении авиакомпании внедрена специальная отметка «ВиФи Поверед бй Starlink», которая позволяет определить, оснащен ли конкретный самолет необходимым оборудованием.

Новая технология гарантирует стабильное и высокоскоростное Wi-Fi соединение на протяжении всего полета — от взлета до посадки. Скорость интернета достаточна не только для обычного веб-серфинга или работы, но и для просмотра потокового видео, онлайн-игр, а также одновременного подключения нескольких устройств к сети.

Масштабные планы

Сутвест Аирлинес не собирается останавливаться на достигнутом. Согласно планам руководства авиакомпании, оборудование Starlink будет установлено на более чем 300 самолетах до конца 2026 года. Это позволит миллионам пассажиров оставаться в привычной цифровой среде даже в воздухе.

Для справки, основанная в 1971 году Сутвест Аирлинес считается одним из крупнейших лоукостеров в мире. Такие шаги по адаптации к современным требованиям и повышению конкурентоспособности задают новые стандарты на авиационном рынке.

Опыт других авиакомпаний

Инициативы в данном направлении не ограничиваются одной компанией. Похожие проекты активно реализуются и другими крупными перевозчиками на глобальном авиационном рынке. В частности, United Airlines оснащает свои дальнемагистральные самолеты Boeing 777-200 системой Starlink и планирует увеличить количество таких лайнеров до более чем 1000 к концу 2026 года.

Также австрийская авиакомпания Аустриан Аирлинес начала использовать систему Starlink на своих воздушных судах Аирбус А320нео. Этот европейский перевозчик планирует полностью оснастить 20 своих самолетов современной спутниковой связью к концу зимнего сезона 2026/2027 года.