В здании технического университета в Карши произошел пожар (видео)
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Сегодня, 14 сентября, на крыше главного здания Каршинского государственного технического университета произошел пожар. Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что в 14:53 через единую диспетчерскую службу «112» в Управление по чрезвычайным ситуациям Кашкадарьинской области поступило сообщение о возгорании на крыше здания университета.
После этого на место происшествия были направлены спасательные подразделения МЧС, которые приступили к тушению пожара.
По данным министерства, пожар был полностью потушен в 15:57.
Информация о пострадавших в результате инцидента не поступала. Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются.
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