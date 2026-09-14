В здании технического университета в Карши произошел пожар (видео)

·71·Общество
В здании технического университета в Карши произошел пожар (видео)

Сегодня, 14 сентября, на крыше главного здания Каршинского государственного технического университета произошел пожар. Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в 14:53 через единую диспетчерскую службу «112» в Управление по чрезвычайным ситуациям Кашкадарьинской области поступило сообщение о возгорании на крыше здания университета.

После этого на место происшествия были направлены спасательные подразделения МЧС, которые приступили к тушению пожара.

По данным министерства, пожар был полностью потушен в 15:57.

Информация о пострадавших в результате инцидента не поступала. Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются.

Каршинский государственный технический университетЧрезвычайная ситуацияпожарМинистерство по чрезвычайным ситуациям
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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