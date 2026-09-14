Как детеныши кенгуру растут в материнской сумке? Интересные факты (видео)

Существуют очень интересные факты, связанные с развитием детенышей кенгуру в материнской сумке. Вот они:

Детеныш кенгуру рождается очень маленьким. При рождении он размером примерно с желеобразную фасолину. Он слепой и у него нет шерсти. Несмотря на это, с помощью передних лапок он цепляется за шерсть на животе матери, движется вверх и добирается до ее сумки.

Попав в сумку, детеныш прикрепляется к специальному соску. Он не просто лежит в сумке — он продолжает здесь важнейшую часть своего развития и питается материнским молоком.

Даже после выхода из сумки детеныш продолжает возвращаться к матери. Например, детеныш рыжего кенгуру может прятаться в сумке при возникновении опасности примерно до 8-месячного возраста. И даже после окончательного покидания сумки он некоторое время продолжает питаться материнским молоком.

Молоко матери меняется в зависимости от возраста детеныша. У кенгуру и некоторых других сумчатых животных мать может одновременно выкармливать детенышей разного возраста и производить для них молоко разного состава.

Самое удивительное — самка кенгуру может ставить беременность на «паузу». Пока предыдущий детеныш не покинет сумку, развитие нового эмбриона в матке временно приостанавливается. Это явление называется эмбриональной диапузой.

Детеныш кенгуру проводит в сумке большую часть своего развития после рождения. Например, детеныш западного серого кенгуру питается в сумке примерно до 8,5 месяцев, затем начинает выходить наружу и продолжает пить молоко и после этого.