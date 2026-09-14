Как детеныши кенгуру растут в материнской сумке? Интересные факты (видео)

·62·Мир
Как детеныши кенгуру растут в материнской сумке? Интересные факты (видео)

Существуют очень интересные факты, связанные с развитием детенышей кенгуру в материнской сумке. Вот они:

  • Детеныш кенгуру рождается очень маленьким. При рождении он размером примерно с желеобразную фасолину. Он слепой и у него нет шерсти. Несмотря на это, с помощью передних лапок он цепляется за шерсть на животе матери, движется вверх и добирается до ее сумки.

  • Попав в сумку, детеныш прикрепляется к специальному соску. Он не просто лежит в сумке — он продолжает здесь важнейшую часть своего развития и питается материнским молоком.

  • Даже после выхода из сумки детеныш продолжает возвращаться к матери. Например, детеныш рыжего кенгуру может прятаться в сумке при возникновении опасности примерно до 8-месячного возраста. И даже после окончательного покидания сумки он некоторое время продолжает питаться материнским молоком.

  • Молоко матери меняется в зависимости от возраста детеныша. У кенгуру и некоторых других сумчатых животных мать может одновременно выкармливать детенышей разного возраста и производить для них молоко разного состава.

  • Самое удивительное — самка кенгуру может ставить беременность на «паузу». Пока предыдущий детеныш не покинет сумку, развитие нового эмбриона в матке временно приостанавливается. Это явление называется эмбриональной диапузой.

  • Детеныш кенгуру проводит в сумке большую часть своего развития после рождения. Например, детеныш западного серого кенгуру питается в сумке примерно до 8,5 месяцев, затем начинает выходить наружу и продолжает пить молоко и после этого.

  • Сумка — это не просто «карман». Она согревает детеныша, защищает его и создает условия для питания. Поэтому она считается важнейшим этапом в развитии детеныша кенгуру.

кенгурусумкаэмбриональная диапузамолоко
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Опубликован рейтинг «самых влиятельных» евреев мираОпубликован рейтинг «самых влиятельных» евреев мираСегодня, 20:41Свадьба сына миллиардера за 1,2 миллиона долларов поразила всехСвадьба сына миллиардера за 1,2 миллиона долларов поразила всехСегодня, 17:17В Литве во время пятничной молитвы у мечети подбросили свиную голову (видео)В Литве во время пятничной молитвы у мечети подбросили свиную голову (видео)Сегодня, 14:44Когда США уйдут из Ирана?: Трамп пригрозил повторением венесуэльского сценарияКогда США уйдут из Ирана?: Трамп пригрозил повторением венесуэльского сценарияСегодня, 13:40Прямо с саммита БРИКС в Сеул: Токаев прибыл с государственным визитом в Южную КореюПрямо с саммита БРИКС в Сеул: Токаев прибыл с государственным визитом в Южную КореюСегодня, 13:30В Швеции левая оппозиция захватила лидерство на выборах, а правые теряют тронВ Швеции левая оппозиция захватила лидерство на выборах, а правые теряют тронСегодня, 12:27
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу