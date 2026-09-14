Синдаров сыграет с Гукешем за мировую корону: ФИДЕ подтвердила все детали

·3·Спорт
Синдаров сыграет с Гукешем за мировую корону: ФИДЕ подтвердила все детали

Опубликованы официальные подробности беспрецедентного в истории мировых шахмат великого события, которое приковывает взгляды любителей интеллектуального спорта со всей планеты. Международная шахматная федерация — ФИДЕ официально утвердила регламент, точный календарь, место проведения и общий призовой фонд главного матча за мировую шахматную корону между действующим чемпионом мира, индийцем Гукешем Доммараджу и претендентом, представителем Узбекистана Жавохиром Синдаровым. Это престижное противостояние пройдет с 22 ноября по 13 декабря 2026 года в живописном швейцарском городе Женева в музее Фонда Мартина Бодмера, что вернет финальные матчи чемпионата мира по шахматам на землю Швейцарии впервые с 2004 года.

Самое удивительное, что на момент начала матча обоим гроссмейстерам будет всего по 20 лет — это делает предстоящую встречу самым молодым финалом чемпионата мира по шахматам за всю историю человечества. Жавохир Синдаров, впервые в истории Узбекистана завоевавший путевку на матч за абсолютную мировую корону, готов одержать победу в борьбе, которая развернется в рамках 14 классических партий и призового фонда в 2,5 миллиона долларов. Кто же первым пересечет отметку в 7,5 очка, кто окажется сильнее на тай-брейках, запланированных на 12 декабря, и какую новую страницу откроет это историческое событие в летописи узбекского спорта?

Возвращение в Швейцарию спустя 22 года: исторический матч в женевском музее

Утвержденные ФИДЕ место проведения и календарь матча выглядят следующим образом:

  • Женева и Фонд Бодмера: Соревнование будет организовано в историческом и культурном памятнике Швейцарии — музее Фонда Мартина Бодмера в Женеве;

  • Первый финал после 2004 года: Это противостояние возвращает самое престижное шахматное событие мира в Швейцарию спустя 22 года;

  • Церемония открытия и старт: Программа турнира начнется с торжественной церемонии открытия 22 ноября, а первая классическая партия за доской состоится 24 ноября;

  • Решающие сроки: Последняя, 14-я классическая игра назначена на 11 декабря, а если имя победителя не будет выявлено, 12 декабря пройдут драматичные тай-брейки;

  • Финальная точка: Чемпионат мира официально завершится 13 декабря.

Самый молодой финал в истории и беспрецедентная вершина узбекских шахмат

Это столкновение коренным образом меняет традиции международного шахматного мира:

  • Два 20-летних гения: Гукеш Доммараджу и Жавохир Синдаров на момент начала соревнования будут праздновать 20-летие; это показатель, достойный Книги рекордов Гиннесса как самый молодой матч за звание чемпиона в истории шахмат;

  • Абсолютный и первый рекорд для Узбекистана: Жавохир Синдаров вошел в историю как первый шахматист в истории независимого Узбекистана, напрямую претендующий на звание абсолютного чемпиона мира по классическим шахматам;

  • Столкновение новых поколений: Борьба двух молодых талантов, оставивших позади мастеров старшего поколения, доказывает начало новой эры доминирования в современных шахматах.

Регламент, очки и призовой фонд в 2,5 миллиона долларов

Финансовые и технические условия соревнования установлены на высочайшем уровне:

  • 14 классических партий: Матч будет состоять максимум из 14 классических игр;

  • 7,5 очка для победы: Участник, набравший первым 7,5 очка, объявляется абсолютным чемпионом мира, и на него будет возложена главная корона;

  • Правило тай-брейка при ничьей: Если после 14 основных партий счет останется равным 7:7, победитель определится в баталиях по быстрым шахматам (тай-брейк) 12 декабря;

  • 2,5 миллиона долларов США: ФИДЕ утвердила рекордный призовой фонд для этого чемпионского матча в размере 2,5 миллиона долларов.

Узбекский молодой гений Жавохир Синдаров и его историческая борьба на женевской доске против действующего чемпиона Гукеша Доммараджу за мировую корону станут огромной гордостью и волнительным испытанием для всей нашей страны и международной спортивной общественности.

А как считаете вы, сможет ли наш соотечественник Жавохир Синдаров одолеть действующего чемпиона Гукеша в женевском противостоянии и стать первым абсолютным чемпионом мира в истории Узбекистана? В чем, по вашему мнению, заключаются главное преимущество и ключ к успеху узбекского гроссмейстера в этом самом юном финале в истории шахмат? Оставляйте свои мысли в комментариях и с гордостью делитесь этой статьей, отражающей шаг отечественного спорта к исторической победе, со всеми любителями шахмат, друзьями и близкими!

Жавохир СиндаровГукеш ДоммараджуФИДЕЖеневский шахматный чемпионат
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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