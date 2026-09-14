Необычная инициатива в Китае: самые дорогие рекламные экраны заняли ученые

В Китае получает широкое распространение инициатива по размещению портретов ученых на самых видных рекламных площадках городов.

Это не просто вирусный фейк из интернета. Начиная с августа 2026 года в таких городах провинции Шаньдун, как Хэцзэ и Цзыбо, на внешних экранах торговых центров вместо коммерческой рекламы стали транслироваться гигантские портреты известных китайских ученых. Позже аналогичные инициативы были замечены и в других регионах, включая провинции Аньхой, Внутренняя Монголия и Хэнань. Об этом сообщила Китайская ассоциация науки и технологий.

На некоторых станциях метро в городе Чжэнчжоу рекламные места также отведены под портреты китайских ученых и информацию о них. Среди них — ученые, внесшие огромный вклад в развитие ракетных и космических программ Цянь Сюэсэн, специалист по ядерной физике Дэн Цзясянь, агроном Юань Лунпин, а также лауреат Нобелевской премии Ту Юю и другие.

В сентябре 2026 года Китайская ассоциация науки и технологий также сообщила, что портреты ученых демонстрируются на крупных общественных экранах и объектах транспортной инфраструктуры в различных городах страны. Отмечается, что в рамках инициативы задействованы и экраны на линиях метро, в аэропортах и на железнодорожных вокзалах города Цзинань.

Подчеркивается, что главная цель данной кампании — показать роль ученых в обществе и пропагандировать интерес к науке. Таким образом, на видных местах, которые раньше отводились преимущественно под коммерческую продукцию или рекламу знаменитостей, появляются представители науки.