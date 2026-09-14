Обновление iOS 27 и новые возможности Siri

·48·Технологии
Обновление iOS 27 и новые возможности Siri

На протяжении многих лет большинство пользователей, как и многие другие, использовали голосового помощника только для простых задач, таких как установка таймеров и будильников, но обновление iOS 27, представленное Apple, радикально изменило этот подход. Данное программное обеспечение с этапов тестирования начало применяться на основном устройстве, и обновленный помощник вышел на совершенно новый уровень в выполнении сложных запросов и понимании контекста на экране. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Два года назад компания Apple анонсировала систему Apple Intelligence и продемонстрировала продвинутую версию голосового помощника. После нескольких переносов сроков компания наконец представила эту долгожданную функцию, и результат оправдал ожидания пользователей. Новая версия, созданная на базе моделей Gemini от Google, показывает, что она намного умнее предыдущей версии с ограниченной базой знаний и проблемной системой интеграции ChatGPT. Также система получила новый логотип и анимацию перехода.

Спортивная аналитика и сложные команды

В ходе практических испытаний возможности нового помощника были протестированы в различных областях. В частности, хотя в первых версиях при ответах на вопросы о матчах Чемпионата мира, составах команд и счете наблюдались некоторые небольшие ошибки, большинство данных было предоставлено верно. Помощник теперь может легко выполнять сложные инструкции, состоящие из нескольких этапов.

В частности, систему можно попросить найти скрытые или полезные функции iOS 27 и сохранить их в виде отдельной заметки (ноте). Также, анализируя контекст в файлах, сообщениях и электронной почте, она может выполнять такие задачи, как поиск переписки о доставке и подготовка черновика сообщения для возврата товара.

Контекст экрана и возможности камеры

Функция понимания контекста экрана создала еще одно удобство для пользователей. Просмотр состава двух команд и вопрос о самом возрастном игроке на поле или чтение текста с экрана вслух, когда не хочется читать самостоятельно, — лишь некоторые из них. Поиск информации об истории финансирования и конкурентах стартапа при просмотре его веб-сайта также не вызвал затруднений.

В процессе поиска новой кофейни и зерен в сети Reddit при добавлении их в определенную заметку поначалу ощущались небольшие трудности, но упрощение названия заметки решило эту проблему. Самое главное, приложение Камера теперь также интегрировано с этим помощником, что позволяет пользователю задавать вопросы о предметах в объективе камеры. Когда в ресторане спросили о напитке в руках, система, исходя из его цвета, сначала предположила, что это зеленый сок, но после уточнения типа ресторана дала правильный ответ.

iOS 27SiriAppleGoogle GeminiТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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