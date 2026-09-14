Перед матчем в Джидде объявлены стартовые составы «Аль-Ахли» и «Пахтакора»

В преддверии центрального матча 1-го тура Элитной Лиги чемпионов Азии — самого престижного клубного турнира азиатского континента, который пройдет в Саудовской Аравии в городе Джидда, раскрыты все секреты. Официально объявлены стартовые составы на яростное противостояние между знаменитым «Аль-Ахли», считающимся действующим чемпионом континента, и многократным чемпионом Узбекистана — ташкентским «Пахтакором». В этом тяжелом и напряженном поединке, который начнется в 23:15 по ташкентскому времени, оба главных тренера бросают в бой свои самые боеспособные силы.

В составе хозяев поле с первых минут начнут хорошо знакомые любителям мирового футбола вратарь Эдуар Менди, звезда турецкой сборной Мерих Демирал, опасный бразильский нападающий Галено и звезда Английской Премьер-лиги Айвен Тоуни. В свою очередь, «львы» выйдут на поле дворца саудовского гиганта не для того, чтобы сдаться, а в надежде завоевать очки благодаря прочной обороне и сочетанию опытных легионеров.

Итак, какой заслон смогут поставить голкипер Уткир Назаров и линия защиты против саудовских миллионов, какое преимущество придаст «Пахтакору» полузащита во главе с Башаром Ресаном и по какому сценарию пройдет эта ночная битва?

Грозная «одинадцатка» «Аль-Ахли»: Айвен Тоуни и Галено в нападении

«Королевский клуб» Саудовской Аравии с первых же минут делает ставку на атакующий и звездный состав:

Надежная крепость ворот и обороны: Ворота защищает известный сенегальский голкипер Эдуар Менди, а в центре защиты действуют Мерих Демирал, Хамид, Яслам и Баатия;

Контроль центральной линии: В средней линии задачи по остановке атак соперника и развитию быстрых контратак взяли на себя Диаби, Гонсалвеш, Найеф и Шамат;

Убойная пара нападающих: В качестве главной ударной силы саудовцев на поле выйдут бразильский волшебник Галено и нападающий сборной Англии Айвен Тоуни.

Выбор «Пахтакора»: Назаров, Ресан и боевое построение

Тренерский штаб ташкентского клуба выбрал самых надежных футболистов против давления в Саудовской Аравии:

Вратарь и линия обороны: Неприкосновенность ворот доверена Уткиру Назарову, а в защите прочную стену против звезд соперника образуют Дилшод Саитов, Мухаммадрасул Абдумажидов, Тахсин и Шерзод Насруллаев;

Борьба в центре: В центре поля бескомпромиссную борьбу за мяч поведут Александр Мозговой, Абдурауф Буриев и Достонбек Хамдамов;

Креативное атакующее трио: В передней линии за создание опасных моментов у ворот соперника назначены Ибрагимов, мастеровитый иракский полузащитник Башар Ресан и Хусайн.

Испытание в 23:15: Битва тактик и очков

В поединке, который пройдет на арене «Аль-Инма» в Джидде, решающими станут следующие факторы:

Давление в первые минуты: Важное значение имеет спокойная игра защитников «Пахтакора» в первые 15-20 минут против бурных атак хозяев и более чем 60 тысяч болельщиков;

Угроза контратак: Ташкентцы попытаются поразить ворота Менди за счет дисциплинированной игры в обороне и быстрых контратак Башара Ресана и Хамдамова через фланги;

Возможность набрать очки: Отобрат очки у действующего двукратного чемпиона континента на выезде может стать результатам на вес золота для узбекского футбола и дальнейшей судьбы «Пахтакора» на групповом этапе.

Центральный матч этого вечера в Элитной ЛЧА превращается в серьезное испытание, демонстрирующее способность ташкентских футболистов на равных бороться с грандами континента.

Как вы думаете, сможет ли ташкентский «Пахтакор» с объявленным составом преодолеть сопротивление саудовского гранда «Аль-Ахли» и вернуться из поездки в Джидду с очками? Сможет ли защита Уткира Назарова и «львов» полностью остановить таких звезд, как Айвен Тоуни и Галено? Оставляйте свои предполагаемые счета и мнения в комментариях, а также делитесь анализом этого большого футбольного противостояния, которое начнется сегодня в 23:15 ночи, со всеми болельщиками «Пахтакора» и нашего национального футбола!