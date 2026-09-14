Приложение Дайдреам представило новые функции для покупок с помощью Apple Intelligence

·43·Технологии
Приложение Дайдреам представило новые функции для покупок с помощью Apple Intelligence

Приложение для поиска модной одежды на базе искусственного интеллекта Дайдреам запустило две новые функции для пользователей iPhone, которые позволяют совершать покупки на основе фотографий одежды из галереи, а также обеспечивают поиск через Siri. Эти нововведения созданы на основе новейших инструментов Apple для разработчиков и призваны упростить процесс повседневных покупок для пользователей. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно данным издания TechCrunch, для использования этих возможностей на устройстве пользователя должна быть установлена соответствующая операционная система, активирован ИИ Siri и загружено приложение Дайдреам. Программа предоставляется бесплатно для устройств iOS и выделяется среди других аналогичных инструментов на рынке своей узкоспециализированной функциональностью.

Удобный поиск через фотографии и голосовой помощник

Первая функция опирается на возможности Apple по определению контекста изображения. Благодаря ей пользователи могут искать одежду непосредственно по фотографиям, сохраненным в приложении Фотос. Например, при загрузке скриншота из Instagram или Pinterest в приложение Дайдреам, оно распознает и выделяет свитера, брюки, обувь или аксессуары на снимках.

Программа с помощью своего каталога, насчитывающего около 3 миллионов товаров, находит розничный магазин, где продается именно эта вещь. Если товар распродан, приложение предложит похожие варианты. Пользователи также могут вводить уточняющие запросы, например: «Мне нравится этот свитер, но я хочу его в красном цвете».

Интеграция с Siri и персонализированный подход

Вторая новая возможность — это функция поиска на естественном языке через Siri. Теперь пользователи могут отправлять голосовые или текстовые запросы, не открывая приложение Дайдреам. Например, можно обратиться к помощнику: «Хей, Siri, найди в Дайдреам красивый костюм для моей встречи в понедельник».

Основатель и генеральный директор Дайдреам Джули Борнштейн поясняет, что если пользователи заполнят раздел Стйле Пасспорт, содержащий информацию о размерах, предпочтительных брендах, личном стиле и бюджете, результаты будут более точными и персонализированными.

Сегодня такие гиганты, как Google и Amazon, а также небольшие стартапы, такие как Онтон и Алта, активно развивают инструменты для покупок на базе ИИ. Однако руководство Дайдреам подчеркивает, что многим инструментам визуального поиска не хватает опыта в сфере моды, из-за чего они часто показывают неточные или ненадежные бренды, и высоко оценивает уникальность своего продукта.

DaydreamApple IntelligenceSiriМодаТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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