США впервые признали размещение секретного оружия в космосе

Официальные лица США впервые официально подтвердили размещение на околоземной орбите космического оружия, способного противостоять потенциальным противникам. Это заявление стало важным поворотным моментом в сфере глобальной безопасности и военных технологий, указывая на усиление милитаризации космоса. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, об этом заявил министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл на конференции Air анд Спаке Форкес Ассокиатион. Это первый случай, когда высокопоставленный американский чиновник открыто признал существование орбитальных систем, которые он прямо назвал «средствами космического контроля».

Орбитальная оборона и ее значение

Министр подчеркнул, что уже развернутые системы предназначены для защиты космических аппаратов Америки и ее союзников от опасных действий других государств. Однако Кендалл отметил, что информация о том, какие именно средства находятся на орбите, их точное количество и технические возможности, остается секретной. Министерство ВВС США также отказалось раскрывать дополнительные подробности.

В терминологии американских военных понятие «спаке контрол» (космический контроль) включает в себя как защиту собственных космических систем, так и действия, направленные на ограничение возможностей противника. Теоретически такие средства могут включать кинетические системы для физического воздействия на цели, а также некинетические технологии, такие как радиоэлектронная борьба.

Новые военные программы и планы на будущее

Это публичное признание примечательно тем, что правительство США долгое время избегало темы размещения оружия в космосе, чтобы не ускорять гонку вооружений. Тем не менее, в последние годы Пентагон открыто заявляет о необходимости развития как оборонительных, так и наступательных возможностей на орбите.

Фрэнк Кендалл также рассказал о космических перехватчиках, предназначенных для противоракетной обороны. По его словам, у Космических сил США уже есть оборудование, готовое к летным испытаниям. В будущем такие перехватчики должны стать ключевым элементом программы «Золотой купол» (Голден Доме), уничтожая вражеские ракеты непосредственно из космоса.

Еще одним важным направлением является запуск спутников АМТИ (Air Мовинг Target Индикатион), предназначенных для обнаружения и отслеживания движущихся целей в воздухе. Запуск первого такого аппарата ожидается в сентябре, а формирование начальной группировки запланировано к 2028 году. В мае компания SpaceX получила многомиллиардный контракт в рамках этой программы.