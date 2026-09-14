«Историческое уважение в Сеуле: начался визит Шавката Мирзиёева в Республику Корея

Открывается новая историческая страница в отношениях с Республикой Корея — одним из главных и проверенных временем стратегических партнеров Республики Узбекистан в Восточной Азии. Официальные мероприятия в рамках государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Республику Корея начались с проявления глубокого уважения к памяти патриотов, отдавших свои жизни за свободу и независимость страны. Глава нашего государства вместе с супругой посетил величественный мемориальный комплекс Национальный мемориал в городе Сеул.

Шавкат Мирзиёев торжественно возложил венки к Колонне памяти, расположенной в этом священном месте, отдал дань памяти героическим сынам и дочерям корейского народа, а также оставил запись с искренними пожеланиями в Книге почетных гостей комплекса. Эта церемония, имеющая глубокий смысл, в очередной раз продемонстрировала дух дружбы, взаимного уважения и доверия между двумя народами. Какие же важные экономические и технологические соглашения вошли в повестку дня начавшегося на высшем уровне государственного визита в Сеул, какие результаты обещают встречи глав государств и какой новый импульс этот диалог придаст развитию Узбекистана?

Дань уважения памяти национальных героев: торжественная церемония в Сеуле

Первое мероприятие государственного визита прошло в высоком дипломатическом и духовном духе:

Священное место в Сеуле: Глава нашего государства Шавкат Мирзиёев и первая леди прибыли к Сеульскому мемориальному комплексу Национальный мемориал, являющемуся символом национальных ценностей и истории Республики Корея;

Возложение венка к Колонне памяти: Была отдана дань уважения памяти героев-патриотов, отдавших свои жизни во имя свободы, мира и национальной независимости страны, к подножию памятника возложен венок;

Запись в Книге почетных гостей: Президент по традиции оставил в комплексе историческую запись с искренними словами в Книге почетных гостей;

Приверженность дипломатическим традициям: Данная церемония стала ярким выражением высокого уважения Узбекистана к истории, традициям и национальным ценностям корейского народа.

Узбекистан и Южная Корея: Статус особого стратегического партнерства

Данный государственный визит направлен на вывод двусторонних связей на новый этап:

Надежное и проверенное партнерство: Связи между Ташкентом и Сеулом основаны на глубоко осознанных стратегических интересах и на протяжении многих лет развиваются на уровне особого стратегического партнерства;

Постоянный диалог на высшем уровне: Регулярные встречи и взаимные визиты лидеров двух стран служат прочным фундаментом для последовательного расширения торгово-экономических, культурных и инвестиционных связей;

Солидарность на международной арене: Обе страны последовательно поддерживают глобальные и региональные инициативы, вопросы мира и устойчивого развития на международной арене.

Инновации и экономика: Чего ожидают от визита?

В рамках государственного визита предусмотрено достижение договоренностей по ряду важных направлений:

Высокие технологии и «зеленая» экономика: Реализация крупных проектов с ведущими корпорациями Южной Кореи в сферах полупроводников, цифровизации, «зеленой» энергетики и промышленной кооперации;

Сотрудничество в сфере критически важного сырья и ресурсов: Программы совместной глубокой переработки редких металлов и стратегического сырья, необходимых для современной высокотехнологичной промышленности;

Сферы образования и здравоохранения: Расширение корейских стандартов образования и медицинских кластеров в Узбекистане, запуск программ грантов и повышения квалификации для талантливой молодежи;

Расширение инвестиционного портфеля: По итогам переговоров на высшем уровне планируется подписание пакета конкретных инвестиционных соглашений на миллиарды долларов и межправительственных договоров.

Начавшийся государственный визит лидера Узбекистана в Республику Корея придает новый импульс и огромное стратегическое содержание долгосрочному и плодотворному сотрудничеству между двумя дружественными странами.

Как вы думаете, какие новые инновационные возможности предоставит высокотехнологичное сотрудничество между Узбекистаном и Республикой Корея промышленности и экономике нашей страны? Что вы думаете о внедрении корейского опыта в сферах образования и медицины? Оставляйте свои мнения в комментариях и знакомьте всех своих близких и знакомых с важным анализом, посвященным этому историческому визиту в отношениях двух государств!