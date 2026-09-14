Селин Дион вернулась на сцену спустя более чем шесть лет перерыва

·31·Культура
Селин Дион вернулась на сцену спустя более чем шесть лет перерыва

Канадская певица Селин Дион, прославившаяся на весь мир песней “My Heart Will Go On” из саундтрека к фильму “Титаник”, 12 сентября вернулась на большую сцену в Париже. Об этом сообщает CBS News.

58-летняя артистка дала свой первый полноценный концерт в Plenitude Arena после перерыва, длившегося более шести лет. Ее возвращение на сцену произошло после долгого перерыва, связанного с редким неврологическим заболеванием — синдромом ригидности мышц (stiff-person syndrome, SPS), диагностированным у нее в 2022 году. Это заболевание может приводить к ожесточению мышц и сильным спазмам.

В ходе концерта певица в живом исполнении спела 25 песен. Среди них такие известные произведения, как “My Heart Will Go On”, “Because You Loved Me”, “The Power of Love”, “All By Myself” и другие.

Селин Дион поет на сцене в двух разных сверкающих черных платьях.

Выход на сцену оказался чрезвычайно волнительным для Дион. Во время выступления она не смогла сдержать слёз и сказала поклонникам, что выполнила данное им обещание вернуться.

Таким образом, выступление певицы в Париже стало не только долгожданным концертом для фанатов, но и важным шагом в её возвращении на сцену после испытаний, связанных с тяжелой болезнью.

Селин ДионПарижCBS NewsСиндром ригидности мышц
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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