Селин Дион вернулась на сцену спустя более чем шесть лет перерыва

Канадская певица Селин Дион, прославившаяся на весь мир песней “My Heart Will Go On” из саундтрека к фильму “Титаник”, 12 сентября вернулась на большую сцену в Париже. Об этом сообщает CBS News.

58-летняя артистка дала свой первый полноценный концерт в Plenitude Arena после перерыва, длившегося более шести лет. Ее возвращение на сцену произошло после долгого перерыва, связанного с редким неврологическим заболеванием — синдромом ригидности мышц (stiff-person syndrome, SPS), диагностированным у нее в 2022 году. Это заболевание может приводить к ожесточению мышц и сильным спазмам.

В ходе концерта певица в живом исполнении спела 25 песен. Среди них такие известные произведения, как “My Heart Will Go On”, “Because You Loved Me”, “The Power of Love”, “All By Myself” и другие.

Выход на сцену оказался чрезвычайно волнительным для Дион. Во время выступления она не смогла сдержать слёз и сказала поклонникам, что выполнила данное им обещание вернуться.

Таким образом, выступление певицы в Париже стало не только долгожданным концертом для фанатов, но и важным шагом в её возвращении на сцену после испытаний, связанных с тяжелой болезнью.