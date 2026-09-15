В Кыргызстане шутка девушки неожиданно приняла серьезный оборот

·142·Мир
В Кыргызстане шутка девушки неожиданно приняла серьезный оборот

Видеоролик, предположительно снятый в районе Сары-Челек в Кыргызстане, распространился в социальных сетях и вызвал различные отклики среди пользователей.

На видео девушка в шуточной форме говорит местному парню, что согласится выйти за него замуж, если он подарит ей 20 голов лошадей и 100 граммов золота.

Однако девушка получает неожиданный ответ. Парень, не раздумывая долго, соглашается на это условие и в шутку собирается увезти девушку с собой.

Неожиданная ситуация вызвала улыбки у участников видео и окружающих. Кадры также разошлись по социальным сетям и активно обсуждаются пользователями.

Упомянутый в видео «калым» связан с традиционным выкупом, который сторона жениха выплачивает за невесту у некоторых народов Центральной Азии.

В настоящее время в официальных источниках нет точной информации о том, когда произошел этот случай, гражданкой какой страны является девушка, а также выполнил ли парень озвученные условия на самом деле.

КыргызстанСары-Челеккалымдевушка и парень
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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