Ламин Ямаль: Бояться победы в Лиге чемпионов — трусость

Юная звезда «Барселоны» Ламин Ямаль высказал твердое мнение о шансах команды в Лиге чемпионов УЕФА. По его словам, каталонцы, исходя из своего статуса, должны ставить перед собой только самые высокие цели. В результате команда открыто демонстрирует готовность бороться за главный трофей в этом сезоне. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

В интервью изданию Мовистар+ молодой вингер подчеркнул, что скрывать амбиции команды в еврокубках было бы трусостью. Несмотря на неудачи последних лет, у «Барселоны» есть все возможности, чтобы восстановить свой исторический авторитет и вернуться в число сильнейших клубов континента.

Грандиозные цели в Лиге чемпионов

Ламин Ямаль выразил удовлетворение позитивной атмосферой и динамикой роста в команде. По его мнению, стремление игроков к победе в Лиге чемпионов — это не излишнее давление, а главная сила, ведущая к успеху. Ямаль верит, что у клуба достаточно потенциала, чтобы вернуть лучшие времена в своей истории.

Он подчеркнул, что состав «Барселоны» способен завоевать самый престижный трофей Европы. Однако молодой футболист не забывает о важности серьезного подхода к каждому матчу, не допуская излишнего самоуспокоения.

Предупреждение опытного игрока

Хотя Ламин Ямаль нацелен на победу в чемпионате и Лиге чемпионов, полузащитник сборной Испании Родри выразил более сдержанное мнение. Родри отметил, что « Барселона » еще не до конца сформировалась на континентальном уровне и пока не входит в число главных фаворитов.

По мнению Родри, для победы в таких турнирах недостаточно одной лишь атакующей игры. Команде необходимо уметь контролировать ход матча в ключевые моменты, а также действовать более надежно и стабильно в обороне.