Дизайн и основные изменения Xiaomi 18 Pro официально представлены

Компания Xiaomi официально анонсировала свой следующий флагман — смартфон Xiaomi 18 Pro и раскрыла первые подробности о флагмане нового поколения. Эта презентация вызывает большой интерес в мире технологий, так как данная серия обещает стать одним из крупнейших обновлений в истории компании. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Как пишет издание Иксбт.ком, Xiaomi 18 Pro сохранит свою узнаваемую и популярную концепцию дизайна, включая крупный дополнительный экран на задней панели. Это решение позволяет пользователям легче контролировать создание высококачественных кадров с помощью основной камеры.

Тонкие изменения в дизайне

По данным известного инсайдера Digital Chat Station, производитель сохранит привычный внешний вид с тройной основной камерой, оснащенной оптикой Леика. Однако по сравнению с предыдущей моделью инженеры внесли ряд заметных изменений в элементы корпуса и дисплея.

В частности, рамка вокруг дополнительного экрана на задней панели смартфона стала немного тоньше. Это придало качеству сборки более современный вид и визуально расширило полезную площадь.

Новые элементы управления

Изменения на передней части смартфона также не остались без внимания. В частности, вырез для фронтальной камеры, встроенной в экран, был немного уменьшен и переработан, что обеспечивает более эффективное использование пространства дисплея.

Еще одним важным нововведением называется появление дополнительной физической кнопки на корпусе. Хотя точное назначение и функции этой кнопки пока держатся в секрете, ожидается, что она сделает управление устройством еще более удобным.

Компания Xiaomi заявила, что в течение этой недели раскроет еще больше подробностей о новом флагмане. Данная презентация и технические возможности устройства находятся в центре внимания любителей гаджетов по всему миру.