В Самарканде гражданин при копке земли во дворе обнаружил остатки древнего захоронения

·60·Общество
В Самарканде гражданин при копке земли во дворе обнаружил остатки древнего захоронения

В Пайарыкском районе Самаркандской области гражданин, проводивший земельные работы во дворе своего дома, обнаружил остатки древнего захоронения, которое может относиться к бронзовому веку. Об этом сообщило Агентство культурного наследия.

Сообщается, что во время земляных работ в селе Дарвозагаза были найдены человеческие костные останки, бронзовые браслеты, различные украшения и мелкие бусы.

Гражданин сообщил о находке в Самаркандианский археологический институт имени Яхши Гулямова. Специалисты института осмотрели место происшествия, оформили обнаруженные археологические предметы и человеческие останки в установленном порядке и приняли их для научного изучения.

Согласно предварительным наблюдениям, некоторые из бронзовых браслетов выделяются своими конусообразными концами и спиралевидными узорами. Их форма и орнамент похожи на украшения, характерные для культуры степных скотоводческих племен, живших на завершающем этапе бронзового века.

Как отмечают специалисты, аналогичные памятники в Зарафшанской долине обычно относятся к XIII–X векам до нашей эры и связаны с андроновско-тозабагыбской культурной общностью. Однако точный период и культурная принадлежность нового захоронения, найденного в селе Дарвозагаза, пока не установлены.

Ожидается, что этот вопрос прояснится в ходе специальных археологических раскопок, антропологических исследований и лабораторных анализов металлических изделий.

село ДарвозагазаАгентство культурного наследияСамаркандский археологический институтЗарафшанская долина
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