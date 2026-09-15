В Бухаре произошел пожар на нефтехранилище

В Каракульском районе Бухарской области (прим: здесь Караульбазарский) на нефтехранилище произошел пожар. Сегодня, 15 сентября, в отдел по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о возгорании в одном из резервуаров на складе.

После получения сообщения пожарно-спасательные расчеты оперативно прибыли на место происшествия. Специалисты провели работы по тушению пожара и предотвращению его распространения.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

Пожар был полностью ликвидирован в 11:18.

В настоящее время дополнительной информации о причинах возникновения пожара и сумме причиненного ущерба не поступало.