Алан Мосо отправил предупреждение Лионелью Месси и «Интер Майами»

Защитник мексиканского клуба «Крус Асуль» Алан Мосо заявил о своих решительных намерениях перед матчем за Кампеонес Куп 2026 года против «Интер Майами» под руководством Лионелья Месси. Это престижное противостояние примечательно тем, что в нем встречаются чемпионы двух сильнейших лиг Северной Америки. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью изданию Рекорд Алан Мосо подчеркнул, насколько важны для него этот матч и международные трофеи. По его словам, «Крус Асуль» отправляется во Флориду только за победой и очередным международным титулом.

Принципиальное противостояние на международной арене

Турнир Кампеонес Куп традиционно сводит на поле победителей мексиканской Лига МКс и американской Маджор Леагуе Соккер. Исторически сложилось так, что мексиканские клубы побеждали в этом соревновании четыре раза, в то время как американские команды завоевывали главный трофей трижды.

В предстоящей встрече мексиканцы намерены укрепить свое региональное доминирование. Несмотря на некоторые трудности во внутреннем чемпионате, в составе «Интер Майами» выступают футболисты мирового уровня, такие как Лионель Месси, Луис Суарес, Родриго Де Пауль и Каземиро.

Боевой настрой «Крус Асуль»

«Крус Асуль» под руководством Хоэля Уики подходит к этой игре в отличной спортивной форме. В последнем туре команда одержала победу над своим принципиальным соперником «Клуб Америка» со счетом 4:3, подарив болельщикам незабываемые моменты. Этот успех значительно повысил уверенность команды перед поездкой во Флориду.

Защитник Алан Мосо с момента перехода в команду быстро стал важной частью основного состава. Он отметил, что, получив предложение от «Крус Асуль», он не раздумывая дал согласие и сейчас готов отдавать все силы ради клуба.