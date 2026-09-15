Алан Мосо отправил предупреждение Лионелью Месси и «Интер Майами»

·14·Спорт
Алан Мосо отправил предупреждение Лионелью Месси и «Интер Майами»

Защитник мексиканского клуба «Крус Асуль» Алан Мосо заявил о своих решительных намерениях перед матчем за Кампеонес Куп 2026 года против «Интер Майами» под руководством Лионелья Месси. Это престижное противостояние примечательно тем, что в нем встречаются чемпионы двух сильнейших лиг Северной Америки. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью изданию Рекорд Алан Мосо подчеркнул, насколько важны для него этот матч и международные трофеи. По его словам, «Крус Асуль» отправляется во Флориду только за победой и очередным международным титулом.

Принципиальное противостояние на международной арене

Турнир Кампеонес Куп традиционно сводит на поле победителей мексиканской Лига МКс и американской Маджор Леагуе Соккер. Исторически сложилось так, что мексиканские клубы побеждали в этом соревновании четыре раза, в то время как американские команды завоевывали главный трофей трижды.

В предстоящей встрече мексиканцы намерены укрепить свое региональное доминирование. Несмотря на некоторые трудности во внутреннем чемпионате, в составе «Интер Майами» выступают футболисты мирового уровня, такие как Лионель Месси, Луис Суарес, Родриго Де Пауль и Каземиро.

Боевой настрой «Крус Асуль»

«Крус Асуль» под руководством Хоэля Уики подходит к этой игре в отличной спортивной форме. В последнем туре команда одержала победу над своим принципиальным соперником «Клуб Америка» со счетом 4:3, подарив болельщикам незабываемые моменты. Этот успех значительно повысил уверенность команды перед поездкой во Флориду.

Защитник Алан Мосо с момента перехода в команду быстро стал важной частью основного состава. Он отметил, что, получив предложение от «Крус Асуль», он не раздумывая дал согласие и сейчас готов отдавать все силы ради клуба.

Алан МосоЛионель МессиИнтер МайамиКрус АсульCampeones Cup
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Альваро Мората считает Ламина Ямаля достойным «Золотого мяча»Альваро Мората считает Ламина Ямаля достойным «Золотого мяча»Сегодня, 13:15Ламин Ямаль: Бояться победы в Лиге чемпионов — трусостьЛамин Ямаль: Бояться победы в Лиге чемпионов — трусостьСегодня, 12:59Эсекьель Лавесси рассказал о депрессии и поддержке Лионелья МессиЭсекьель Лавесси рассказал о депрессии и поддержке Лионелья МессиСегодня, 12:10Жорже Мендеш назвал Ламина Ямаля лучшим игроком мираЖорже Мендеш назвал Ламина Ямаля лучшим игроком мираСегодня, 11:15Хамзат Чимаев дал прогноз на три громких титульных боя...Хамзат Чимаев дал прогноз на три громких титульных боя...Сегодня, 08:23Макгрегор обвинил рефери в бою с Холлоуэем: когда состоится великое возвращение в спорте?Макгрегор обвинил рефери в бою с Холлоуэем: когда состоится великое возвращение в спорте?Сегодня, 08:18
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»
Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»
Как оценили Абдукодира Ҳусанова в матче «Манчестер Сити» против «Порту»?
Как оценили Абдукодира Ҳусанова в матче «Манчестер Сити» против «Порту»?