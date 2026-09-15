«Нужно вечное решение»: Зеленский выдвинул жесткое условие по предложению США о энергетическом перемирии

В мировой дипломатии и российско-украинском конфликте ожесточенные политические торги по прекращению ударов по важным объектам энергетической инфраструктуры перешли в новый этап. После заявления президента США Дональда Трампа о том, что официальный Киев и Москва договорились не наносить взаимные удары по энергообъектам, президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении озвучил официальные условия по этому вопросу. Как подчеркнул Зеленский, со стороны Вашингтона есть «серьезное предложение» о взаимном прекращении ударов по критической инфраструктуре, и Украина готова его поддержать, однако для этого требуются четкие, долгосрочные и надежные гарантии от США.

Глава Киева твердо заявил, что данное соглашение не должно оставаться временной политической ширмой «ради выборов», а обязано полностью охватывать помимо энергетики также продовольственные направления и жизненно важную инфраструктуру. Каковы же стратегические требования выдвинул Зеленский в ответ на предложение Белого дома, почему Киев скептически относится к обещаниям России и может ли энергетическое перемирие действительно стать первым шагом к завершению большой войны?

«От США есть серьезное предложение»: реакция Зеленского на перемирие

Основные тезисы, озвученные в видеообращении украинского лидера:

Признание вашингтонской инициативы: Зеленский подтвердил, что со стороны США действительно поступило серьезное предложение о взаимном прекращении уничтожения критической инфраструктуры;

Первый шаг к деэскалации: Украинский лидер заявил, что эта инициатива может стать начальным этапом на пути к полному прекращению ударов России по системам жизнеобеспечения Украины и достижению мира;

Готовность к взаимным шагам: «Если американские партнеры смогут гарантировать, что Россия действительно готова прекратить войну, Украина также предпримет практические шаги по деэскалации», — подчеркнул он.

«Не ради выборов, а на века»: жесткие требования Киева

Зеленский дал понять, что достигаемая сделка не должна превращаться в простую политическую игру:

Требование комплексной защиты: Украина не хочет ограничиваться только электростанциями — в ходе обсуждений энергетика, продовольственные маршруты и вся критически важная для жизни населения инфраструктура должны быть защищены в равной степени;

Не должно быть орудием политических кампаний: «Нам нужен мир. Необходим сильное и справедливое решение, которое должно действовать не ради каких-то “выборов”, а на века», — сказал Зеленский;

Ожидание четких гарантий: Официальный Киев ждет не устных заявлений, а предоставления четких механизмов и списка жестких обязательств под контролем государств-партнеров.

Ажиотаж вокруг Трампа и давление Вашингтона

Дипломатические противоречия, возникшие после заявления Белого дома:

Заявление Дональда Трампа: Президент США объявил, что обе стороны согласились не атаковать энергетические системы друг друга, заявив о себе как о главном посреднике на переговорах;

Пробел в вопросе гарантий: Несмотря на поспешное заявление Трампа, условия соглашения и ответные меры на его нарушение до конца еще не разработаны;

Будущая судьба: То, насколько успешно США и западные страны смогут согласовать эти условия с Москвой, станет главным испытанием для дипломатических контактов в ближайшие дни.

Резкие требования Зеленского в адрес Вашингтона показывают, что соглашение по энергетическому перемирию не будет реализовано легко, а уровень недоверия между сторонами по-прежнему остается высоким.

Как вы думаете, может ли «перемирие» по энергетике, продвигаемое президентом США Дональдом Трампом, действительно вступить в силу, или это, как выразился Зеленский, очередная временная инициатива ради политических интересов? Смогут ли Россия и Украина полностью сохранить гарантии не нанесения ударов по важным объектам? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этим актуальным анализом дипломатической борьбы на арене мировой политики со всеми заинтересованными лицами и близкими!