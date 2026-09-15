Альваро Мората считает Ламина Ямаля достойным «Золотого мяча»

Бывший капитан сборной Испании Альваро Мората подчеркнул, что звезда «Барселоны» Ламин Ямаль заслуживает получения самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе — «Золотого мяча». Опытный нападающий высоко оценил действия своего юного партнера по команде на поле и его доминирование в европейском футболе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает Goal.com, нападающий «Милана» Альваро Мората в интервью изданию Кадена КОПЭ поделился мнением о претендентах на звание лучшего футболиста мира. Он особо отметил, что его партнер по национальной сборной Ламин Ямаль обладает необычайной для своего возраста зрелостью.

Юный талант и профессиональный подход

По мнению Мораты, молодой испанский футболист полностью заслуживает высшего признания. Опытный форвард поставил Ямаля в один ряд с ведущими мировыми звездами, такими как Родри, Хвича Кварацхелия и Килиан Мбаппе.

Также Мората отметил, что неустанное трудолюбие и профессиональное отношение юного вингера к тренировкам часто остаются незамеченными. По его словам, Ямаль гораздо умнее и трудолюбивее, чем многие думают, особенно в вопросах анализа игр и подготовки к ним.

Исторические результаты и будущее

Оба футболиста впервые вышли на поле вместе в сентябре 2023 года в матче против Грузии. Тогда Ямаль забил свой дебютный гол за сборную, а Мората оформил хет-трик. С тех пор они провели вместе 15 матчей в составе национальной команды.

На сегодняшний день воспитанник «Барселоны» уже записал на свой счет восемь крупных достижений. Среди них — победы во внутренних турнирах сезона 2024–2025. Кроме того, Ямаль стал самым молодым футболистом в истории, выигравшим Евро-2024 и Лигу наций, завоевав самые престижные трофеи на международной арене.

Сообщается, что обладатель «Золотого мяча» 2026 года будет объявлен на торжественной церемонии в Лондоне 26 октября. Включение Ямаля в список 30 претендентов еще раз подтверждает, что он является одним из главных фаворитов на эту престижную награду.