Альваро Мората считает Ламина Ямаля достойным «Золотого мяча»

·1·Спорт
Альваро Мората считает Ламина Ямаля достойным «Золотого мяча»

Бывший капитан сборной Испании Альваро Мората подчеркнул, что звезда «Барселоны» Ламин Ямаль заслуживает получения самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе — «Золотого мяча». Опытный нападающий высоко оценил действия своего юного партнера по команде на поле и его доминирование в европейском футболе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает Goal.com, нападающий «Милана» Альваро Мората в интервью изданию Кадена КОПЭ поделился мнением о претендентах на звание лучшего футболиста мира. Он особо отметил, что его партнер по национальной сборной Ламин Ямаль обладает необычайной для своего возраста зрелостью.

Юный талант и профессиональный подход

По мнению Мораты, молодой испанский футболист полностью заслуживает высшего признания. Опытный форвард поставил Ямаля в один ряд с ведущими мировыми звездами, такими как Родри, Хвича Кварацхелия и Килиан Мбаппе.

Также Мората отметил, что неустанное трудолюбие и профессиональное отношение юного вингера к тренировкам часто остаются незамеченными. По его словам, Ямаль гораздо умнее и трудолюбивее, чем многие думают, особенно в вопросах анализа игр и подготовки к ним.

Исторические результаты и будущее

Оба футболиста впервые вышли на поле вместе в сентябре 2023 года в матче против Грузии. Тогда Ямаль забил свой дебютный гол за сборную, а Мората оформил хет-трик. С тех пор они провели вместе 15 матчей в составе национальной команды.

На сегодняшний день воспитанник «Барселоны» уже записал на свой счет восемь крупных достижений. Среди них — победы во внутренних турнирах сезона 2024–2025. Кроме того, Ямаль стал самым молодым футболистом в истории, выигравшим Евро-2024 и Лигу наций, завоевав самые престижные трофеи на международной арене.

Сообщается, что обладатель «Золотого мяча» 2026 года будет объявлен на торжественной церемонии в Лондоне 26 октября. Включение Ямаля в список 30 претендентов еще раз подтверждает, что он является одним из главных фаворитов на эту престижную награду.

Ламин ЯмальАльваро МоратаЗолотой мячБарселонаИспания
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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