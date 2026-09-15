В Нью-Йорке застрелили женщину, напавшую с ножом на людей

·54·Мир
В Нью-Йорке застрелили женщину, напавшую с ножом на людей

На площади Таймс-сквер в Нью-Йорке (США) 49-летняя женщина совершила вооруженное ножом нападение на двух человек. В результате погибла 32-летняя женщина, а 68-летний мужчина получил ранения. Нападавшая впоследствии была застрелена сотрудниками полиции.

По данным полиции, 31 августа Памела Сиснерос вооружилась двумя кухонными ножами и сначала напала на 68-летнего Так Кама, а спустя несколько секунд — на 32-летнюю Эрин Пьяченти. Оба нападения произошли в течение примерно 20 секунд. Власти охарактеризовали инцидент как случайное и беспричинное нападение.

Пьяченти была доставлена с места происшествия в больницу, однако врачи не смогли спасти ее жизнь. Она была 32-летним специалистом, работавшим вице-президентом в компании Bank of America. 68-летний Так Кам получил ножевое ранение в область живота и был госпитализирован. Позже сообщалось, что его состояние стабильно.

После нападения полицейские в течение четырех минут пытались уговорить Сиснерос бросить ножи. Однако она отказалась подчиниться и стала угрожать сотрудникам. Полиция сначала применила электрошокеры, но они не дали результата. После этого два офицера открыли огонь. Сиснерос доставили в больницу Белльвью, где она скончалась.

Власти сообщили, что у Сиснерос ранее уже фиксировались проблемы с психическим здоровьем. По данным полиции, она попадала в поле зрения сотрудников в связи с подобными инцидентами в 2018 и 2019 годах, но ранее не арестовывалась. Расследование происшествия продолжается.

Памела СиснеросЭрин ПьячентиBank of AmericaБольница Белльвью
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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