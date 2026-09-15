«Я совершил ошибку»: Жасур Умиров попал под контроль МВД и МЧС из-за опасных маневров на воде

·82·Общество
«Я совершил ошибку»: Жасур Умиров попал под контроль МВД и МЧС из-за опасных маневров на воде

Известный представитель узбекского шоу-бизнеса, певец Жасур Умиров оказался под жестким контролем правоохранительных органов из-за своего опасного видео, вызвавшего широкие обсуждения в социальных сетях. Накануне в интернете распространился ролик, на котором артист вместе со своим несовершеннолетним ребенком управляет катером на высокой скорости в открытом водоеме, не соблюдая элементарные правила безопасности и без спасательных жилетов, что вызвало резкое возмущение общественности. В связи с данным инцидентом сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и Управления обеспечения безопасного туризма (туристическая полиция) Министерства внутренних дел провели с певцом специальную профилактическую беседу и дали официальные разъяснения о порядке передвижения на воде.

После беседы с правоохранителями Жасур Умиров полностью признал свою ошибку и направил видеообращение своим поклонникам. Вспомнив недавний случай, когда в результате плавания без спасательных жилетов утонула целая семья из трех человек, он выразил глубокое сожаление о содеянном и сообщил, что удалил опасный ролик из сети. Итак, какие требования безопасности нарушил известный певец, какие меры приняли МЧС и туристическая полиция, и какие правила родители обязаны помнить на водоемах?

«Высокая скорость без спасательного жилета»: Видео, вызвавшее шумиху в сети

Основные детали правонарушения с участием певца:

  • Угроза жизни ребенка: На обнародованных кадрах видно, как Жасур Умиров катается на катере вместе с сыном на большой скорости без каких-либо спасательных жилетов;

  • Резкая реакция общественности: Пользователи социальных сетей раскритиковали полное игнорирование безопасности ребенка и потребовали от ответственных органов принять строгие меры;

  • Оперативная профилактика: Ответственные лица МЧС и туристической полиции МВД незамедлительно отреагировали на ситуацию, вызвали артиста и провели профилактическую беседу о правилах передвижения на водном транспорте.

«Услышав о гибели 3 человек, я очень огорчился»: Признание Жасура Умирова

Певец в своем обращении к фанатам и общественности открыто признал свою ошибку:

  • Обсуждения и признание ошибки: «Недавно я выложил в Instagram видео с сыном на катере, и оно вызвало много споров. Потому что мы передвигались без спасательных жилетов. Наш народ, увидев это, указал мне на мою ошибку», — сказал Умиров;

  • Напоминание о трагедии 2 сентября: Артист упомянул недавнюю страшную катастрофу на воде: «Я услышал, что 2 сентября утонула семья, погибли три человека. Они тоже зашли в воду без спасательных жилетов. Узнав об этом, я очень огорчился и испугался»;

  • Видео удалено: «Сотрудники МЧС и МВД пришли и объяснили, что это неправильно. Я осознал свою ошибку и сразу же удалил видео из сети. Я никому не советую совершать такие ошибки», — подчеркнул певец.

Строгое требование на водоемах: Правила, которые должен знать каждый гражданин

Специалисты напоминают об использовании водного транспорта следующее:

  • Спасательный жилет — обязательное средство: Во время нахождения на катере, скутере, лодке или катамаране каждый гражданин, независимо от возраста, обязан надеть специальный спасательный жилет;

  • Безопасность детей: Категорически запрещается брать несовершеннолетних на водный транспорт без специальных детских жилетов;

  • Тяжелые последствия: При резком крене или столкновении скоростных лодок вероятность выживания пассажира в воде без жилета резко снижается.

Этот инцидент с участием Жасура Умирова стал важным уроком, в очередной раз показавшим, что не только знаменитости, но и каждый родитель не должен беспечно относиться к жизни своего ребенка у воды.

Как вы думаете, как публикация известными людьми видео в социальных сетях без соблюдения правил безопасности влияет на молодежь — достаточны ли для таких случаев только профилактические беседы или нужно применять и штрафные санкции? Считаете ли вы необходимым еще больше усилить контроль за передвижением по водоемам без спасательных жилетов? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой поучительной статьей, чтобы все родители и близкие были бдительны!

Жасур УмировМинистерство по чрезвычайным ситуациямТуристическая полициябез спасательного жилета
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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